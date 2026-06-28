Người đàn ông đánh rơi nhẫn kim cương giá 97 triệu ở siêu thị Lotte: Công an vào cuộc, trích xuất camera truy tìm tung tích

Công an phường Phú Thủy (Lâm Đồng) đã nhanh chóng trích xuất camera, xác minh người nhặt và trao trả chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 97 triệu đồng cho chủ nhân bị đánh rơi tại siêu thị Lotte.

Ngày 27/6, Công an phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng xác minh, tìm kiếm và trao trả thành công một chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 97 triệu đồng cho người dân bị đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 21/6, Công an phường Phú Thủy tiếp nhận đơn trình báo của anh Hiền thường trú tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng về việc bị đánh rơi một chiếc nhẫn kim cương có giá trị lớn.

Cán bộ Công an phường Phú Thủy trao trả lại chiếc nhẫn kim cương cho anh Hiền

Theo trình bày của anh Hiền, vào khoảng 15h20 cùng ngày, sau khi mua sắm tại Siêu thị Lotte thuộc khu phố 5, phường Phú Thủy, anh đã vô ý làm rơi chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 97 triệu đồng. Sau khi phát hiện mất tài sản, anh quay lại tìm kiếm nhưng không thấy và không xác định được người đã nhặt được chiếc nhẫn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thủy đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực siêu thị. Qua rà soát hình ảnh, lực lượng Công an xác định anh H. đã nhặt được chiếc nhẫn. Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh H. đã hợp tác tích cực và tự nguyện giao nộp lại chiếc nhẫn nhặt được.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an phường Phú Thủy đã tiến hành trao trả tài sản cho anh Hiền theo đúng quy định. Nhận lại tài sản có giá trị lớn sau nhiều giờ lo lắng tìm kiếm, anh Hiền bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an phường Phú Thủy vì đã nhanh chóng vào cuộc xác minh; đồng thời cảm kích trước hành động trung thực, trách nhiệm của anh H.