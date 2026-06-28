Bộ Công an cử lực lượng sang Venezuela cứu nạn sau trận động đất kinh hoàng

Bộ Công an cử 41 cán bộ, chiến sĩ sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả sau trận động đất nghiêm trọng làm hơn 1.400 người thiệt mạng.

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường làm nhiệm vụ tại Venezuela .

Đoàn công tác có 41 thành viên với nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đi cùng họ là phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết. Mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất để đoàn có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu động viên các cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Theo Bộ Công an, trận động đất xảy ra ngày 24/6 để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Đến nay, hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Trước những mất mát đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân Venezuela và gia đình các nạn nhân. Thượng tướng Thứ trưởng khẳng định, việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.

Những cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác sang Venezuela.

Phía trước là một địa bàn xa xôi với nhiều hiểm nguy. Dư chấn có thể tiếp tục xảy ra, những công trình đã hư hỏng luôn có nguy cơ đổ sập, trong khi điều kiện sinh hoạt, hậu cần và chăm sóc y tế đều hết sức khó khăn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu các thành viên trong đoàn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật và chủ động phối hợp với lực lượng sở tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn của cán bộ, chiến sĩ phải được đặt lên hàng đầu, song song với yêu cầu khẩn trương tìm kiếm và cứu giúp người dân vùng thiên tai .

Mỗi người trong đoàn mang theo một nhiệm vụ cụ thể. Nhưng phía sau nhiệm vụ ấy còn là hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân ái, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi bạn bè quốc tế cần sự sẻ chia.