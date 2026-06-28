Bắt giữ chủ cửa hàng tạp hoá Nguyễn Thị Bích Hồng SN 1971

Ngày 24/6, Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang một chủ cửa hàng tạp hóa và nhân viên bán số lượng lớn dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy trái phép để kiếm lời, thu giữ nhiều tang vật và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngày 24/6, Công an phường Hải Châu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1971, chủ cửa hàng tạp hóa “Bích Hồng”, số 83 Hải Phòng, phường Hải Châu) và Hoàng Đức Tín (SN 2008, nhân viên bán hàng) về hành vi mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 254 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hồng và Hoàng Đức Tín

Trước đó, khoảng 10h20 cùng ngày, tổ công tác Công an phường Hải Châu phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra cửa hàng tạp hóa “Bích Hồng”. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Bích Hồng cùng Hoàng Đức Tín đang bày bán số lượng lớn dụng cụ chuyên dùng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Bích Hồng khai nhận đã mua số nỏ thủy tinh và ống thủy tinh về để bán lại cho người sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, mỗi nỏ thủy tinh được bán kèm một ống hút với giá 50.000 đồng, còn 3 ống thủy tinh được bán với giá 10.000 đồng. Hoàng Đức Tín biết rõ công dụng của các dụng cụ này nhưng vẫn trực tiếp tham gia bán hàng theo sự phân công của chủ cửa hàng.

Tạng vật công an thu giữ tại hiện trường

Tang vật thu giữ gồm 130 nỏ thủy tinh, 115 ống thủy tinh các loại, khoảng 100 ống hút nhựa, nhiều dụng cụ khác phục vụ việc sử dụng ma túy cùng 2 điện thoại di động. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Bích Hồng và Hoàng Đức Tín, đồng thời niêm phong toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng góp phần ngăn chặn nguồn cung phương tiện phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy, thể hiện quyết tâm của Công an TP Đà Nẵng trong thực hiện hiệu quả chủ trương “cắt cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy”, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho tội phạm ma túy, góp phần xây dựng mục tiêu Đà Nẵng không ma túy.