Trước giờ di dời cổng Parabol Bách Khoa Hà Nội: Cuộc hội ngộ của những cựu sinh viên khóa đầu và niềm tự hào từ đại gia đình 3 thế hệ, 8 thành viên là "người Bách Khoa"

Khi phương án mở rộng đường Giải Phóng khiến cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể phải di dời, nhiều cựu sinh viên đã tìm về ngôi trường cũ, lưu lại những bức ảnh cuối cùng với biểu tượng gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ.

Clip: Như Hoàn

Cựu sinh viên nhiều thế hệ trở về trước thời điểm cổng Parabol di dời

Những ngày qua, thông tin cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng đường Giải Phóng lên 90m đã khiến nhiều thế hệ sinh viên, cựu sinh viên không khỏi bồi hồi.

Theo quy hoạch, khi đường Giải Phóng được mở rộng, một số công trình của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có cổng Parabol. Phần đất của nhà trường sẽ được thu hẹp đến sát khu nhà C9.

Ảnh: Như Hoàn

Được xây dựng cách đây hơn 50 năm, cổng Parabol không chỉ là một công trình kiến trúc mang hình dáng đặc trưng mà còn trở thành biểu tượng quen thuộc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Dù hiện nay cổng Trần Đại Nghĩa là lối đi chính của phần lớn sinh viên, đồng thời, trường cũng có thêm cổng trên đường Đại Cồ Việt, nhưng mỗi khi nhắc đến Bách khoa, hình ảnh cổng Parabol vẫn luôn là dấu ấn đầu tiên hiện lên trong ký ức của rất nhiều người.

Không ít cựu sinh viên bày tỏ sự tiếc nuối bởi với họ, đó là nơi từng chứng kiến biết bao thế hệ sinh viên bước vào giảng đường với những ước mơ tuổi 18, để rồi nhiều năm sau trở thành kỹ sư, nhà khoa học, giảng viên hay cán bộ quản lý trụ cột của nước nhà. Phía sau cánh cổng ấy còn lưu giữ cả tình bạn, tình yêu và những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.

Sáng 1/7, rất nhiều cựu sinh viên, đặc biệt là những khóa đầu của Đại học Bách khoa Hà Nội, đã trở lại trường. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận lưu lại những bức ảnh cùng cổng Parabol, như muốn giữ lại một phần ký ức trước thời khắc biểu tượng quen thuộc có thể thay đổi.

Nhiều sinh viên cũng tranh thủ lưu giữ những kỷ niệm

Nhiều người đã tranh thủ chụp lại những tấm ảnh kỷ niệm (Ảnh: Như Hoàn)

"Với sinh viên kỹ thuật, đường Parabol là một điều rất kỳ diệu”

Đứng lặng khá lâu trước cổng Parabol, ông Đinh Thúc Hoan, cựu sinh viên khóa 13 ngành Hóa thực phẩm (nay là Công nghệ sự sống), không giấu được sự xúc động.

Ông kể, mình tốt nghiệp năm 1973, sau đó đến năm 1988 lại quay trở về trường học văn bằng hai ngành Kỹ sư kinh tế. Hai lần gắn bó với Bách khoa là hai dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời.

"Từ cái lần đầu tiên ở tuổi 18 bước chân vào trường cho đến cái tuổi 38 quay lại lần nữa, tôi có rất nhiều kỷ niệm với Bách khoa", ông nói.

Ông Đinh Thúc Hoan - cựu sinh viên của trường (Ảnh: Như Hoàn)

"Hồi đó, chúng tôi chủ yếu đi cổng Đại Cồ Việt và cổng Bạch Mai, cổng Parabol gần như đóng kín. Hôm nay là lần đầu tiên tôi bước qua cổng này. Tôi nghĩ chiếc cổng kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời sinh viên Bách khoa."

Người cựu sinh viên khóa 13 cho biết điều khiến ông tiếc nuối không chỉ là một công trình kiến trúc.

"Nói đến cổng Parabol, những ai học trường kỹ thuật đều học toán. Mà học toán thì ai cũng biết đường Parabol. Cổng này không lớn, cũng không hoành tráng như nhiều trường khác trong và ngoài nước tôi từng đến, nhưng với sinh viên kỹ thuật, đường Parabol là một điều rất kỳ diệu."

Theo ông Hoan, Bách khoa là một trong những trường đại học kỹ thuật đầu tiên, có bề dày lịch sử suốt 70 năm. Chính vì vậy, cổng Parabol cũng trở thành một phần của lịch sử ấy.

Ông Hoan chụp lại những bức ảnh kỷ niệm

"Những kỷ niệm ấy là lần đầu bước chân vào trường, lần đầu được các thầy hướng dẫn, rồi nhìn các anh khóa trên mà thấy ngưỡng mộ. Khóa chúng tôi còn là khóa 'đánh trống ghi tên', không phải thi tuyển."

Biết tin cổng Parabol có thể bị di dời, ông lập tức báo với nhóm bạn học cũ để cùng trở về chụp ảnh.

"Khi tôi thông báo, các bạn quyết định hôm sau sẽ đến đây chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng có người báo là sắp phá dỡ nên mọi người định hoãn. Tôi ở gần nên bảo dứt khoát phải đến. Đến nơi thấy cổng gần như vẫn còn nguyên, ngoài chiếc máy xúc phía trước, tôi lập tức báo để các bạn nhanh chóng đến."

Có những người gắn bó với cổng Parabol bằng ký ức của thời sinh viên, nhưng cũng có những gia đình coi nơi đây như một phần lịch sử của chính mình.

Ông Hoan cùng những người bạn chụp ảnh (Ảnh: Như Hoàn)

Ông Đào Tạo, cựu sinh viên khóa 9 Đại học Bách khoa Hà Nội, đầy tự hào trong đáy mắt khi nhắc đến biểu tượng đã đồng hành với nhiều thế hệ trong gia đình.

"Khi tôi vào học thì cổng mới chỉ nằm trên giấy. Đến lúc tôi ra trường thì cổng đã xây xong nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng."

Dù không gắn với những lần đi qua cánh cổng thời sinh viên, hình ảnh Parabol vẫn theo ông suốt nhiều thập kỷ, bởi đó không chỉ là biểu tượng của ngôi trường mà còn là nơi lưu giữ truyền thống của cả gia đình.

"Nó gắn bó với tôi, hơn nữa là gắn bó với cả gia đình tôi."

Ông chia sẻ, đúng ngày 1/7, thời điểm công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, gia đình ông đang chờ đón kết quả của một thành viên trẻ, với kỳ vọng em sẽ trở thành người thứ tám trong gia đình bước chân vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

Với ông Đào Tạo, ngôi trường đã gắn bó với 3 thế hệ gia đình (Ảnh: Như Hoàn)

Ba thế hệ trong gia đình ông Tạo đã gắn bó với ngôi trường này. Có người từng đứng trên bục giảng, có người dành cả sự nghiệp để cống hiến cho trường. Vợ ông đã nghỉ hưu sau nhiều năm công tác tại Bách khoa, hai người con hiện vẫn là giảng viên của trường. Và giờ đây, thế hệ trẻ nhất lại chuẩn bị bước qua cánh cổng từng chứng kiến biết bao thế hệ trong gia đình trưởng thành.

"Gia đình tôi đã có tám người học Bách khoa. Trong đó ba người làm cán bộ giảng dạy, vợ tôi đã về hưu, còn hai con tôi hiện vẫn đang là giảng viên của trường. Bất cứ ai là người Bách khoa cũng đều có kỷ niệm với chiếc cổng, nhưng với gia đình tôi, cả một truyền thống như thế, làm sao không có kỷ niệm được."

Có thể một ngày nào đó, cổng Parabol sẽ không còn nằm trên trục đường Giải Phóng như suốt hơn nửa thế kỷ qua vẫn thế. Vậy nhưng, biểu tượng ấy sẽ không vì thế mà phai nhạt.

Ảnh: Như Hoàn

Bởi điều khiến cổng Parabol trở nên đặc biệt chưa bao giờ chỉ nằm ở những khối bê tông hay đường cong kiến trúc được định lên bởi những con số chuẩn xác kỳ diệu, mà ở những ước mơ tuổi trẻ đã bắt đầu từ nơi ấy, ở những đóng góp của các thế hệ người Bách khoa cho đất nước. Dù ở vị trí nào, cổng Parabol vẫn sẽ là biểu tượng của Đại học Bách khoa Hà Nội, của niềm tự hào về tri thức và của niềm tin vào khoa học, công nghệ như nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam.

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