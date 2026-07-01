Ai đang dùng 2 sản phẩm dầu gội này cần kiểm tra ngay: Bộ Y tế yêu cầu thu hồi toàn quốc

Cục Quản lý dược, Bộ Y tế ban hành quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của các sản phẩm dầu gội trị gàu này.

Ngày 1/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng thuộc danh mục ban hành kèm theo quyết định.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm, căn cứ Kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 43 diễn ra ngày 12 - 13/5/2026 và Biên bản họp Hội đồng Khoa học Mỹ phẩm ASEAN lần thứ 43 tổ chức ngày 28 - 29/4/2026 liên quan đến các sản phẩm mỹ phẩm có chứa hoạt chất Clotrimazole.

Danh sách 4 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phầm mỹ phẩm bị thu hồi, đình chỉ lưu hành

Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm:

- Sản phẩm Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo gồm 2 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu The Sunshine chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

- Sản phẩm Dermedic Capilarte Anti-Dandruff Shampoo do Công ty TNHH XNK và dịch vụ TTC - FRA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

- Sản phẩm Galenia Skin Care Sebotic Anti-dandruff Shampoo do Công ty cổ phần dược phẩm Sao Y chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo quyết định, việc thu hồi áp dụng đối với toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng của 4 mỹ phẩm nêu trên.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh mục khẩn trương thông báo việc thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, các cơ sở kinh doanh và sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi. Các doanh nghiệp phải hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/7/2026.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Dược yêu cầu thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi và trả lại cho đơn vị cung ứng; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện, phối hợp với các cơ quan truyền thông để kịp thời thông tin đến người dân, tránh tiếp tục buôn bán hoặc sử dụng các sản phẩm này.

Bên cạnh đó, các Sở Y tế có trách nhiệm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược. Riêng Sở Y tế tại các địa phương nơi doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi đặt trụ sở phải trực tiếp giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và gửi báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2026.