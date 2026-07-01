Từ đúng hôm nay 1/7, một loại giấy tờ hàng triệu người đang dùng chính thức hết hạn

Nếu chưa kịp đổi sang loại mới, người dân cần làm gì?

Từ hôm nay, ngày 1/7/2026, người đi xe buýt tại Hà Nội cần đặc biệt lưu ý: vé tháng giấy chính thức không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Đây là thay đổi quan trọng với nhiều người vốn quen dùng tấm vé tháng giấy để đi học, đi làm hằng ngày.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội được TTXVN/VietnamPlus đăng tải, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội đang phát hành và đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông, áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá. Kể từ ngày 1/7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng; việc đăng ký và gia hạn thẻ vé giao thông sẽ thực hiện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Vé tháng giấy hết hạn, không phải mọi loại thẻ đều bị dừng

Điểm người dân cần phân biệt là chỉ vé tháng giấy hết giá trị từ ngày 1/7. Các thẻ vé điện tử đã phát hành trước đây, gồm thẻ ảo và thẻ vật lý, vẫn tiếp tục được sử dụng trên toàn bộ mạng lưới xe buýt trợ giá tại Hà Nội.

Riêng thẻ miễn phí bằng nhựa không gắn chip chưa bị dừng ngay từ hôm nay. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, loại thẻ này tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/7; từ ngày 1/8 mới không còn giá trị trên các tuyến buýt trợ giá. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi có thể sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo khi đi phương tiện công cộng có trợ giá.

Nói cách khác, từ hôm nay, hành khách không nên tiếp tục cầm vé tháng giấy lên xe với kỳ vọng được chấp nhận như trước. Đây là bước chuyển trong lộ trình số hóa vé xe buýt, thay tấm vé giấy quen thuộc bằng thẻ vật lý gắn chip hoặc mã QR trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”.

Chưa kịp đổi vé điện tử thì đi xe buýt thế nào, có được hoàn tiền không?

Trường hợp người dân vẫn đang dùng vé tháng giấy nhưng chưa kịp đổi sang vé điện tử, cách xử lý ngay là mua vé lượt khi lên xe. Theo hướng dẫn được công bố, với hành khách mua vé lượt bằng tiền mặt, nhân viên phục vụ sẽ bán vé từ thiết bị, hệ thống tự tính tiền theo cự ly từ điểm lên đến điểm cuối tuyến, in vé và thu tiền trực tiếp; hành khách cần giữ vé trong suốt hành trình.

Nếu hành khách đã có tài khoản giao thông, thẻ vật lý hoặc mã QR trên ứng dụng, có thể dùng hình thức thanh toán không tiền mặt. Khi lên xe, hành khách chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị kiểm soát; khi xuống xe cần chạm/quét lại để hệ thống tính đúng cự ly thực tế. Nếu không thực hiện thao tác khi xuống xe, hệ thống sẽ ghi nhận cự ly đến hết điểm cuối tuyến.

Về việc hoàn tiền, người dân cần lưu ý thận trọng. Các thông tin mới nhất nêu rõ vé tháng giấy hết giá trị từ 1/7, nhưng chưa thấy công bố cơ chế hoàn tiền đại trà sau thời điểm này. Tuy nhiên, trong hướng dẫn triển khai thẻ vé ảo trước đây, Báo Xây dựng dẫn thông tin cho biết khi khách đổi từ thẻ vé tháng giấy sang thẻ ảo, nhân viên tại điểm bán vé có thể thu lại thẻ vé tháng giấy đã dán tem và trả lại tiền tương ứng với số tem chưa đến thời hạn sử dụng.

Tại điểm số 1 Kim Mã, nhân viên thu hồi thẻ vé tháng giấy đã dán tem, hướng dẫn đăng ký, duyệt phát hành và gia hạn thẻ ngay tại quầy.

Vì vậy, nếu còn vé giấy đã dán tem hoặc nghi ngờ còn quyền lợi chưa sử dụng, người dân không nên tự vứt bỏ ngay. Cách an toàn là mang vé đến điểm đổi thẻ để được kiểm tra, đối chiếu cụ thể.

Với vé giấy cũ đã hết giá trị và không còn cần đối chiếu, người dân cũng không nên vứt nguyên tấm vé, bởi trên đó có thể có ảnh, họ tên, tuyến đăng ký hoặc thông tin cá nhân. Nên cắt nhỏ, xé phần ảnh và thông tin định danh trước khi bỏ, nhằm tránh lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Cách đổi sang vé điện tử nhanh nhất

Người dân có nhu cầu đăng ký mới hoặc đổi vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông có thể thực hiện online qua website, tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” để dùng thẻ ảo, hoặc đổi trực tiếp tại số 01 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội. Toàn bộ thẻ vé điện tử sẽ được kiểm soát bằng thiết bị gắn trên xe buýt.

Với thẻ ảo, hành khách tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN”, đăng ký bằng số điện thoại, nhập mã OTP, chọn đăng ký vé tháng, điền thông tin cá nhân và thanh toán qua mã QR bằng ứng dụng ngân hàng. Với học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp, hệ thống có thể yêu cầu đính kèm ảnh hai mặt thẻ học sinh, sinh viên, thẻ công nhân hoặc ảnh thẻ vé tháng mẫu cũ để chứng minh đối tượng ưu tiên.

Ngoài ra, người dân cũng có thể đăng ký vé tháng xe buýt qua ứng dụng iHanoi. Theo hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, người dùng đăng nhập iHanoi bằng tài khoản VNeID hoặc số điện thoại, chọn mục “Giao thông”, chọn “Đăng ký vé tháng xe buýt”, điền thông tin cá nhân, địa chỉ nhận thẻ và quét mã QR để thanh toán. Việc gia hạn hoặc cấp lại thẻ tháng cũng có thể thực hiện trên tính năng này.