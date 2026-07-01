Cảnh báo khẩn cho người dùng email: Từ 1/7, làm điều này có thể bị phạt tới 70 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, tổ chức che giấu hoặc giả mạo danh tính khi gửi email, tin nhắn và mua bán trái phép thông tin người dùng viễn thông có thể bị phạt tới 70 triệu đồng, cá nhân bị phạt bằng một nửa mức này.

Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm trên môi trường số.

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Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 96 của Nghị định, tổ chức có hành vi che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử (email), tin nhắn sẽ bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Quy định này nhằm tăng cường kiểm soát các hành vi lợi dụng email, tin nhắn để giả mạo danh tính, phát tán thông tin sai sự thật, lừa đảo hoặc thực hiện các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Không chỉ xử lý hành vi giả mạo danh tính khi gửi email, tin nhắn, khoản 5 Điều 96 của Nghị định cũng quy định mức phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi mua bán hoặc trao đổi trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội từ 22 tháng đến 24 tháng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Đáng lưu ý, các mức phạt nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Theo quy định của Nghị định, trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng một nửa mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Việc ban hành các quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ viễn thông và các nền tảng số, đồng thời tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn chặn các hành vi giả mạo, lừa đảo và xâm phạm quyền riêng tư trên môi trường mạng.