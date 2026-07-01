Dự án cầu Trần Hưng Đạo 15.967 tỷ đồng ở Hà Nội sau hơn 8 tháng thi công: Trụ chính dần hiện rõ giữa sông Hồng

Song song với công tác xây dựng, hoạt động giải phóng mặt bằng tại các khu vực liên quan cũng đang được đẩy mạnh. Tại các tuyến phố như Bạch Đằng và Vạn Kiếp, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.