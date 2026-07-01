Dự án cầu Trần Hưng Đạo 15.967 tỷ đồng ở Hà Nội sau hơn 8 tháng thi công: Trụ chính dần hiện rõ giữa sông Hồng

Sau hơn 8 tháng thi công, những trụ chính của cầu Trần Hưng Đạo đã dần hiện rõ giữa lòng sông Hồng, đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng của dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội.
Clip: Như Hoàn
Những ngày cuối tháng 6, khu vực sông Hồng đoạn qua phường Hồng Hà trở nên nhộn nhịp khi dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được các nhà thầu tăng tốc triển khai.
Giữa dòng sông rộng lớn, các trụ cầu quy mô lớn đã vươn cao khỏi mặt nước, tạo nên diện mạo rõ nét hơn cho công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới bắc qua sông Hồng.
Theo ghi nhận tại công trường, hàng loạt sà lan, cần cẩu, máy khoan cọc nhồi cùng nhiều thiết bị hạng nặng hoạt động liên tục. Không khí thi công diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến đêm muộn với các mũi thi công được duy trì liên tục.
Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025, là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4,1km. Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng dài hơn 800m, kết nối khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm với phía Đông thành phố.
Sau hơn 8 tháng triển khai, dự án đã đạt được một số cột mốc đáng chú ý.
Các trụ chính giữa sông dần thành hình, cho thấy quy mô của công trình cũng như tiến độ thi công đang được duy trì theo kế hoạch.
Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị thi công hiện tổ chức làm việc theo mô hình 3 ca, 4 kíp, tập trung cho các hạng mục dưới lòng sông.
Tiếng máy móc vang lên liên tục trên công trường, phản ánh nhịp độ làm việc khẩn trương của hàng trăm công nhân và kỹ sư.
Theo đại diện chủ đầu tư, tính đến đầu tháng 5/2026, hạng mục cọc khoan nhồi của cầu chính đã hoàn thành khoảng 89% khối lượng. Trong khi đó, phần bệ và thân trụ đạt hơn 37% khối lượng thi công.
Song song với công tác xây dựng, hoạt động giải phóng mặt bằng tại các khu vực liên quan cũng đang được đẩy mạnh. Tại các tuyến phố như Bạch Đằng và Vạn Kiếp, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.
Theo chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng hiện đã đạt trên 90%. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số khó khăn liên quan đến việc di dời tuyến điện 110kV và các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.
Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
Ngoài ra, quá trình thi công cũng đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan như giá nguyên vật liệu xây dựng tăng, thời tiết nắng nóng kéo dài và áp lực giao thông lớn trên các tuyến đường ra vào công trường.
Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực hai bên bờ sông Hồng.