Tất cả chủ xe ô tô cần kiểm tra ngay loại giấy tờ này, nếu hết hạn có thể bị phạt 12 triệu đồng

Bộ Công an vừa thông tin chi tiết về các mức phạt khi xe ô tô đã quá hạn đăng kiểm tham gia giao thông.

Mới đây, một người dân gửi câu hỏi tới Bộ Công an có nội dung sau:

Xe ô tô 4 chỗ của công ty em đã trễ hạn đăng kiểm trên 1 tháng thì mức phạt đối với công ty hoặc chủ xe quy định như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an giải đáp:

Người điều khiển xe ô tô có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 1 tháng trở lên bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm.

Mức phạt trên được quy định Nghị định số 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 - 3 tháng (nếu có); trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm (trong trường hợp chủ phương tiện trực tiếp điều khiển phương tiện).