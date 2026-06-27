Thu mẫu tóc con gái đi giám định, công an bắt cả 2 mẹ con

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành thu mẫu nang tóc của Sùng Thị Ninh để giám định.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 26/6/2026 cho biết, ngày 23/6, Công an xã Nậm Có phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng là Sùng Thị Ninh (sinh năm 1986) và Mùa Thị Sùng (sinh năm 1960, mẹ ruột của Ninh), cùng trú tại thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 12/6, Công an xã Nậm Có phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Sùng Thị Ninh - đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Ninh âm tính với chất ma túy.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Ninh khai nhận khoảng 2 tháng trước (ngày 11/4/2026), theo yêu cầu của mẹ là Mùa Thị Sùng, Ninh đã đi mua ma túy về nhà. Sau đó, hai mẹ con cùng sử dụng số ma túy này.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành thu mẫu nang tóc của Sùng Thị Ninh để giám định.

Công an xã tiến hành xác minh, điều tra tại nhà riêng của các đối tượng - nơi xảy ra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo lời khai - Ảnh: Công an Lào Cai

Ngày 22/6, kết luận giám định của Viện Pháp y Quốc gia xác định trong mẫu nang tóc của Sùng Thị Ninh có chứa nhiều chất ma túy, phù hợp với lời khai của đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sùng Thị Ninh và Mùa Thị Sùng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Vụ việc cho thấy, dù kết quả xét nghiệm nhanh có thể không phát hiện việc sử dụng ma túy đã diễn ra từ trước, nhưng các phương pháp giám định chuyên sâu như xét nghiệm mẫu nang tóc vẫn có thể xác định được dấu vết chất ma túy trong cơ thể sau một thời gian dài, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.