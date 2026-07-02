Danh tính tài xế taxi gục trong xe tử vong trong lúc đang đợi khách ở Sầm Sơn

Lực lượng chức năng cùng người dân đã phá cửa xe, đưa nam tài xế đi cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Chiều 1/7, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một tài xế taxi tử vong trong xe. Thông tin trên báo Công Lý cho hay, vào khoảng 16 giờ ngày 1/7, Đội an ninh trật tự số 4, phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã nhận được trình báo của công dân về việc tài xế taxi đang đỗ trước cửa Khách sạn Long Thành 1 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn) có biểu hiện bất thường.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau đó, các thành viên Đội an ninh trật tự số 4 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương hỗ trợ, đập vỡ kính cửa sau bên phải của xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn. Đau xót, nạn nhân đã không qua khỏi dù được các y, bác sĩ tận tình cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh Lê Đình Ng. (SN 1984, trú tổ dân phố Vinh Phúc, phường Sầm Sơn, làm nghề lái xe taxi). Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ thời điểm và nguyên nhân khiến anh Ng. tử vong.

Trên mạng xã hội, nhiều người gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.