Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với người thuê xe Lê Kim Thao SN 2001

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng tổ chức xác minh, làm rõ hành vi phạm tội, tổ chức truy tìm, triệu tập đối tượng Lê Kim Thao về làm việc.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 01/7/2026 cho biết, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Thao (SN 2001, trú tại thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 23/3/2026, Lê Kim Thao thuê xe ô tô của người dân tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng để làm phương tiện đi lại trong thời gian 03 ngày, với giá 800.000 đồng/ngày. Sau khi nhận xe, Lê Kim Thao đã điều khiển xe đến Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và cầm cố tại một tiệm cầm đồ với giá 46.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Lê Kim Thao bỏ trốn về quê tại tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Thao và tang vật - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng tổ chức xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Lê Kim Thao; đồng thời tổ chức truy tìm, triệu tập đối tượng về làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Kim Thao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết quả định giá tài sản xác định xe ô tô bị chiếm đoạt trị giá 390.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Thao về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.