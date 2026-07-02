Nam shipper bị đánh nứt sọ vì đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng, gia đình nạn nhân lên tiếng

Khách hàng yêu cầu nam shipper phải chịu trách nhiệm đối với đơn hàng đã yêu cầu đổi trước đó. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi.

Một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa nam shipper cùng nhóm người đàn ông đang được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận. Theo nội dung chia sẻ, thì vào ngày 17/6, nam shipper đi giao hàng cho khách tại ấp Xóm Mía, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Đơn hàng có giá trị lớn, hơn 2,3 triệu đồng nên nam shipper đã hướng dẫn khách quay clip trong quá trình mở đơn hàng để nếu phát sinh vấn đề thì có thể yêu cầu hoàn trả, hoặc khiếu nại.

Sau khi nhận tiền thanh toán, nam shipper tiếp tục đi giao các đơn hàng khác. Sau đó, chủ nhân của gói hàng 2,3 triệu kia liên hệ lại và phản ánh hàng lỗi. Nam shipper quay trở lại địa chỉ để hỗ trợ khách, nhưng yêu cầu hoàn tiền không được xét duyệt do không có clip quá trình bóc hàng để chứng minh lỗi thuộc về người bán.

Đến ngày 18/6, nam shipper tiếp tục giao đơn hàng khác tại địa chỉ trên. Lúc này, khách hàng yêu cầu nam shipper phải chịu trách nhiệm đối với đơn hàng trước đó. Trong quá trình trao đổi, hai bên xảy ra tranh cãi dẫn tới xô xát.

Nam shipper giao một đơn hàng khác vào ngày 18/6 và lúc này khách yêu cầu anh chịu trách nhiệm với đơn hàng giao vào ngày 17/6. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, nam shipper được xác định là anh L.H.P (SN 2000, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), làm nghề giao hàng tại khu vực phường Gò Dầu. Tờ Tiền Phong dẫn phản ánh từ gia đình nạn nhân, trong lúc xô xát, anh P. bị nhiều người lao vào hành hung. Anh P. bị đánh đến mức nứt sọ, trên người có nhiều vết thương và phải nhập viện điều trị.

Hai bên phát sinh tranh cãi dẫn tới xô xát.

Cũng chia sẻ trên Tiền Phong, gia đình cho biết anh P. là lao động chính trong nhà, trong khi bố mẹ đều đã ngoài 60 tuổi và mắc bệnh nền, em trai đang chuẩn bị vào lớp 10. Sau vụ việc, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.