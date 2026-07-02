Kiểm tra lưu trú, Công an Hà Nội phát hiện đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế

Theo thông tin từ Công an phường Yên Hòa (Hà Nội), trong quá trình thực hiện công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện và phối hợp xử lý một công dân nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Cụ thể, ngày 2/6, Công an phường Yên Hòa phát hiện ông Son Hyung Sun (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc) đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam. Qua xác minh, cơ quan công an xác định người này đang bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Son Hyung Sun số tiền 27,5 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về cư trú.

Đến ngày 30/6, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội bàn giao ông Son Hyung Sun cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại Sân bay quốc tế Nội Bài theo đúng quy định.