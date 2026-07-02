Nhiều lần 'drift' gây náo loạn khu đô thị, tài xế Porsche khai lý do?

Cơ quan chức năng xác định hành vi của nam tài xế đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người tham gia giao thông cùng những người có mặt tại khu vực.

Tối 1/7, thông tin từ Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Minh (sinh năm 2003) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của pháp luật.

Hành vi của nam tài xế khiến dư luận bức xúc.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 4/6/2026, tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Minh đã điều khiển xe ô tô thực hiện nhiều lần hành vi “drift” (đánh lái tạo trượt bánh xe) trên đường giao thông công cộng.

Đối tượng Cao Minh. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Cơ quan chức năng xác định hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông và những người có mặt tại khu vực; đồng thời gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội sau khi các đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên không gian mạng.

Trong quá trình điều tra, Cao Minh thừa nhận là người trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện hành vi "drift" xe với mục đích thể hiện kỹ năng cá nhân.

Liên quan tới vụ việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, drift xe, bốc đầu hoặc các hình thức biểu diễn xe trái phép trên đường giao thông.

Mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm môi trường sống an toàn, bình yên cho Nhân dân.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế điều khiển xe Porsche liên tục "drift" trên đường gây náo loạn khu đô thị. Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên nhiều diễn đàn.