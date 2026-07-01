Bắt thanh niên SN 2003 lái Porsche "đốt lốp" drift điên cuồng giữa khu đô thị Sala ở TP.HCM

Qua điều tra, Công an đã bắt Cao Minh, là người điều khiển xe ô tô hiệu Porsche "đốt lốp" drift điên cuồng giữa khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM).

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Cao Minh (SN 2003) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 4/6, tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM), Cao Minh đã điều khiển xe ô tô hiệu Porsche thực hiện nhiều lần hành vi “drift” (đánh lái tạo trượt bánh xe) trên đường giao thông công cộng nhằm thể hiện kỹ năng điều khiển phương tiện.

Hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông và những người có mặt tại khu vực; đồng thời gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội sau khi các đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên không gian mạng

Quá trình điều tra, Cao Minh thừa nhận là người trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện hành vi drift xe với mục đích thể hiện kỹ năng cá nhân.

Bắt tạm giam với Cao Minh (SN 2003)

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, drift xe, bốc đầu hoặc các hình thức biểu diễn xe trái phép trên đường giao thông. Mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm môi trường sống an toàn, bình yên cho nhân dân.