Tài xế Porsche "đốt lốp" drift điên cuồng giữa khu đô thị Sala ở TP.HCM

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế Porsche "đốt lốp" drift giữa khu đô thị Sala ở phường An Khánh, TP.HCM đăng tải gây xôn xao dư luận.

Ngày 5/6, Công an phường An Khánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành xác minh, truy tìm tài xế lái Porsche "biểu diễn" drift gây náo loạn khu Sala để mời làm việc và xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô hiệu Porsche thực hiện nhiều pha drift trên đường phố. Theo clip, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá vắng phương tiện qua lại.

Tài xế điều khiển xe liên tục thực hiện các động tác drift, quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường với tiếng động cơ gầm rú. Sau khoảng 4 vòng xoay liên tiếp, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được một người dân ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ở đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM). Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xử lý vụ việc.