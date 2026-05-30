Bắt giữ khẩn cấp tài xế xe tải Nguyễn Văn Thuần SN 1975

Sau khi gây tai nạn khiến nam thanh niên 21 tuổi tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, tài xế xe tải Nguyễn Văn Thuần đã bị Công an tỉnh Phú Thọ truy tìm, bắt giữ chỉ sau gần 2 giờ.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong, đồng thời bắt giữ tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 26/5, tại Km2+000 tuyến đường liên vùng thuộc khu 1, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 19AA-638.24 do anh Nguyễn K.T. (SN 2005, trú khu Dốc Ngát, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và một xe ô tô chưa xác định được đặc điểm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Vụ va chạm khiến anh T. tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát dấu vết, truy tìm phương tiện gây tai nạn. Với sự hỗ trợ tích cực của người dân, chỉ sau gần 2 giờ kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã xác định được người điều khiển xe gây tai nạn là Nguyễn Văn Thuần (SN 1975, trú khu 5, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan điều tra, Thuần khai nhận vào khoảng 21h10 cùng ngày, người này điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 19C-028.43 chở đất di chuyển từ xã Đồng Lương về xã Vạn Xuân trên tuyến đường liên vùng.

Khi đến Km2+000, trong lúc chuyển hướng từ đường liên vùng vào đường liên xã, Thuần không bảo đảm an toàn nên xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Nguyễn K.T. điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau khi gây tai nạn khiến nạn nhân tử vong, do lo sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thuần đã lái xe rời khỏi hiện trường và đưa phương tiện về cất giấu tại nhà.

Bị can Nguyễn Văn Thuần tại cơ quan Công an

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thuần để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.