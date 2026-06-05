Chuyển khoản thành công 500 triệu đồng cho nam thanh niên, người phụ nữ SN 1963 nhận tin bất ngờ khi trình báo công an

Do sơ suất khi giao dịch ngân hàng, một phụ nữ ở tỉnh An Giang đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của một nam thanh niên ở tỉnh Ninh Bình.

Ngày 4/6, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với Công an xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh An Giang và Ngân hàng TMCP ACB, Chi nhánh Ninh Bình hỗ trợ 1 công dân ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nhận lại số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp hỗ trợ, xác minh trao trả lại tiền do người dân chuyển khoản nhầm

Trước đó, do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, bà Mong Xuân H, sinh năm 1963, trú ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang đã chuyển nhầm số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của anh Đỗ Văn G, trú tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ bà H, các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, xác minh các thông tin. Kết quả cho thấy, do anh Đỗ Văn G không còn sử dụng tài khoản ngân hàng trên, nên không biết mình nhận được số tiền 500 triệu đồng từ bà H.

Sau khi hoàn thiện thủ tục cần thiết, bà H đã được nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Việc phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa lực lượng Công an 2 tỉnh và ngân hàng đã giúp người dân nhận lại tài sản bị chuyển nhầm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.