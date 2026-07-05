Giả mua dưa để bắt cóc bé gái 4 tuổi, nghi phạm sa lưới sau gần 3 giờ

Sau gần 3 giờ truy xét, công an Lào Cai và Sơn La đã bắt giữ người đàn ông giả vờ mua dưa để bắt cóc bé gái 4 tuổi, đồng thời giải cứu nạn nhân an toàn.

Tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ nghi phạm liên quan vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Ngọc Chiến, đồng thời bàn giao nghi phạm cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Sơn La về việc truy tìm nghi phạm bị xác định đã bắt cóc một cháu bé tại khu vực bản Kẻ, xã Ngọc Chiến rồi di chuyển theo hướng sang địa bàn Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cùng công an các xã trên tuyến đường tên này có khả năng đi qua khẩn trương tổ chức truy xét.

Lực lượng chức năng đồng thời rà soát lộ trình bỏ trốn, xác minh các mối quan hệ của nghi phạm và dựng lại toàn bộ quá trình di chuyển sau khi gây án.

Hình ảnh Hà Văn Tý sau khi bắt cóc cháu bé 4 tuổi rồi bỏ trốn sang địa phận tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu. Cháu bé được giải cứu kịp thời, bảo đảm an toàn về sức khỏe và tính mạng.

Tại cơ quan công an, tên này được xác định là Hà Văn Tý (SN 1996), trú tại bản Lụ Một, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai, hiện sinh sống tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 8h ngày 4/7, Tý lái xe máy không gắn biển kiểm soát từ bản Bùng, xã Mường Bú (tỉnh Sơn La) về nhà.

Hà Văn Tý tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Khi đi qua bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, thấy 4 cháu nhỏ đang bán dưa bên đường, hắn dừng lại hỏi mua.

Lợi dụng lúc các cháu mất cảnh giác, Tý đã bắt cóc cháu Thào Thị A. (SN 2020) rồi nhanh chóng đưa nạn nhân bỏ trốn về hướng tỉnh Lào Cai.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các thủ tục bàn giao Hà Văn Tý cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.