Đang ngủ, người phụ nữ sờ trúng con rắn màu đen, dài hơn 1m trên giường

Theo dõi sự việc trong đoạn clip dài khoảng 15 giây, nhiều người không khỏi thất kinh, hoảng sợ.

Ngày hôm nay (4/7), mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 15 giây ghi lại cảnh người đàn ông cầm gậy đang tìm cách khống chế con rắn dài đang bò trên giường. Trước sự tấn công ấy, con rắn liên tục ngóc cao đầu lao về phía đối diện để phản ứng. Cảnh tượng khiến những người xung quanh không khỏi hoảng sợ.

Theo nội dung chia sẻ cùng đoạn clip thì một người phụ nữ đang ngủ thì giật mình bật dậy khi sờ trúng con rắn trên giường. Sau đó, các thành viên trong gia đình dùng cây gậy để khèo, xua đuổi con rắn ra khỏi nhà. Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem.

Người đàn ông tìm cách khống chế con rắn.

Được biết, đoạn clip trên được quay tại một gia đình xã Cư Yang, Đắk Lắk. Tờ Tiền Phong thông tin, người quay và chia sẻ đoạn clip là chị T.T.S., trú thôn Tân Thành, xã Cư Yang. Chia sẻ với Tiền Phong, chị S. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/7. Thời điểm trên, chị gái của chị S. đang ngủ cùng con thì bất ngờ sờ trúng con rắn xuất hiện trên giường. Phát hiện sự việc, hai mẹ con vội vàng rời khỏi giường trong hoảng hốt.