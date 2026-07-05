Bão số 1 hoành hành Móng Cái suốt đêm: Cây đổ, mái tôn bay, nhiều nơi mất điện

Bão số 1 quần thảo suốt đêm cho đến rạng sáng 5/7 tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khiến cây xanh gãy đổ, hàng loạt bè nuôi hàu của người dân bị thiệt hại.

5h ngày 5/7, khu vực trung tâm Móng Cái vẫn còn gió rít kèm mưa do ảnh hưởng của bão số 1.

Bão số 1 đổ bộ khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tối 4/7, sau đó di chuyển chậm, có thời điểm gần như “đứng im”, gây mưa như trút với lượng trên 200mm làm một số tuyến phố bị ngập úng.

Đặc biệt, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cấp 10-11 trong suốt nhiều giờ đồng hồ làm hàng loạt cây xanh gãy đổ , mái tôn nhà dân bị hất văng vào đường điện dẫn tới mất điện tại một số nơi.

Hàng loạt cây xanh tại Móng Cái gãy đổ sau khi bão số 1 quần thảo suốt đêm.

Anh Hoàng Tùng (46 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1) cho rằng trận bão số 1 tại khu vực Móng Cái còn mạnh hơn cả bão Yagi năm 2024; gió liên tục rít suốt đêm cho đến rạng sáng 5/7 mới ngớt.

“Cả nhà tôi không dám chợp mắt, đóng chặt cửa mà vẫn nghe rõ tiếng gió rít, giật liên hồi nên chỉ lo gió thổi bay mất mái nhà” , anh Tùng chia sẻ.

Lực lượng chức năng xuyên đêm xử lý cây đổ chắn ngang đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Sáng 5/7, tại Móng Cái tiếp tục có mưa, tuy nhiên cường độ gió đã giảm. Trong khi đó, các khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều... không có mưa, thời tiết mát mẻ.

Lãnh đạo UBND phường Móng Cái 1 cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố trên địa bàn vẫn bị ngập cục bộ, hàng loạt cây xanh gãy đổ và một số khu vực xảy ra mất điện, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Mái tôn bị gió bão hất văng.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các phương án khắc phục hậu quả; tổ chức cắt tỉa, thu dọn cây xanh gãy đổ, phân luồng giao thông, đồng thời rà soát, xử lý nhanh các điểm ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết; không đi qua các khu vực có cây xanh, cột điện bị nghiêng, đổ hoặc các điểm ngập sâu.

Giàn nuôi hàu của người dân tại Móng Cái bị bão số 1 đổ bộ gây hư hại.

Đến nay, Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 1, song gió bão mạnh cấp 8-11 kèm mưa lớn làm gãy đổ nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến đường dây và thiết bị điện, gây gián đoạn cung cấp điện tại một số khu dân cư và khu vực sản xuất, chủ yếu tại các địa phương như Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Cô Tô, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Bản Sen (đặc khu Vân Đồn)…

Công ty Điện lực Quảng Ninh huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố nhằm khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Công ty khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận dây điện đứt, cột điện nghiêng đổ và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị điện lực gần nhất khi phát hiện sự cố để bảo đảm an toàn.

Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh huy động 100% quân số để đảm bảo việc lưu thông cũng như tham gia xử lý cây gãy đổ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tại Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Quảng Hà có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Tại Quảng Ninh ghi nhận mưa to đến rất to, như trạm Móng Cái 247,6mm, Đoan Tĩnh 145,4mm…

Bão số 1 được xác định không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một số khu vực tại Móng Cái bị ngập úng và mất điện cục bộ.

Đến sáng 5/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h.