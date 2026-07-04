Ảnh: Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn tại Hà Nội

Chiều 4/7, mưa lớn kéo dài trên nhiều tuyến phố Hà Nội do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 (Maysak), gây ùn tắc giao thông cục bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Ghi nhận chiều 4/7 tại khu vực Phường Đống Đa, mưa xối xả khiến mặt đường ngập nước cục bộ, tầm nhìn bị hạn chế. Dòng phương tiện di chuyển chậm trong màn mưa dày đặc; không ít người phải tấp vào gầm cầu vượt, mái hiên để trú tạm. Tình trạng ùn ứ xảy ra cục bộ tại một số nút giao do lượng phương tiện dồn ứ trong điều kiện mưa to, mặt đường trơn trượt.

Do ảnh hưởng của bão số 1, Hà Nội bắt đầu có mưa lớn khiến mặt đường ngập nước cục bộ, tầm nhìn bị hạn chế.

Một số phương tiện phải bật đèn xe di chuyển vì bị hạn chế tầm nhìn và đường trơn trượt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa này là hệ quả của hoàn lưu bão số 1 (Maysak) - cơn bão đang di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, dự kiến đổ bộ khu vực ven biển Quảng Ninh. Dù không nằm trong vùng tâm bão, Hà Nội vẫn chịu tác động của rìa hoàn lưu kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to kèm giông, lốc, sét và gió giật mạnh trong hai ngày 4-5/7.

Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố, ảnh hưởng đến giao thông, nhất là trong khung giờ cao điểm. Mưa giông kèm gió giật mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ cây đổ, sét đánh, biển hiệu và vật dụng trên cao rơi xuống, đe dọa an toàn người tham gia giao thông.

Người dân che ô, mặc áo mưa băng qua tuyến phố giữa cơn mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, người dân được khuyến cáo: Thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó.

Theo dự báo, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Người dân được đề nghị không chủ quan, chủ động phòng tránh trước các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.