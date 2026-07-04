Đại gia Nguyễn Đức Chi khẳng định không điều hành hoạt động bán hàng tại Công ty Thẻ kỳ nghỉ Crystal Bay

Dù Crystal Bay nắm cổ phần chi phối tại công ty thẻ kỳ nghỉ, Chủ tịch Nguyễn Đức Chi khẳng định không đại diện pháp luật hay trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng tại đây

Đại Gia Nguyễn Đức Chi

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) vừa đại diện Tập đoàn kí Thư ngỏ đến đối tác khách hàng, cập nhật thông tin liên quan đến Thẻ Du lịch Crystal Bay và quyền lợi khách hàng.

Trong thư ngỏ, nói về vai trò cá nhân, ông Nguyễn Đức Chi thừa nhận mình là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT và là người có vai trò định hướng chiến lược đối với hệ thống Crystal Bay. Tại Công ty Thẻ du lịch Crystal Bay (công ty Thẻ), ông Chi "không phải là người đại diện theo pháp luật", đồng thời "không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động bán hàng hằng ngày".

Công ty Thẻ được thành lập vào năm 2021 với mục đích tiếp thị, phân phối sản phẩm Thẻ Du lịch Crystal Bay trực tiếp tới người tiêu dùng trong nước.

“Việc thành lập Công ty Thẻ nhằm tổ chức hoạt động bán hàng chuyên trách, có hệ thống nhân sự, văn phòng, kế toán, kê khai thuế, hóa đơn và hợp đồng phân phối rõ ràng, tách bạch với đơn vị phát hành sản phẩm”, doanh nghiệp cho biết.

Thông tin từ thư ngỏ cho biết, Công ty Thẻ là công ty trách nhiệm hữu hạn, sau đó được chuyển đổi thành công ty cổ phần với sự tham gia góp vốn của một số nhân sự chủ chốt và nhân sự nòng cốt trong hoạt động phân phối. Tập đoàn Crystal Bay nắm giữ tỷ lệ chi phối tại Công ty Thẻ, với ông Chi là người đại diện và giữ ghế Chủ tịch HĐQT.

Tập đoàn Crystal Bay nhấn mạnh việc ký hợp đồng với Công ty Thẻ nhằm xác lập rõ quan hệ thương mại, tài chính, hành chính, hóa đơn, kê khai thuế và trách nhiệm giữa đơn vị phát hành sản phẩm và đơn vị phân phối sản phẩm.

Trong thư ngỏ, doanh nghiệp cho biết, từ năm 2021 đến hết tháng 6/2026, đã phục vụ hơn 51.000 đêm nghỉ cho hơn 11.000 lượt khách hàng sở hữu Thẻ Du lịch Crystal Bay.

Crystal Bay đã xuất hóa đơn GTGT hơn 1.100 tỷ đồng cho Công ty Thẻ Du lịch Crystal Bay. Sau khi điều chỉnh, trả lại khoảng 301 tỷ đồng do thanh lý thẻ và thẻ chưa bán hết, doanh thu thực tế còn khoảng 800 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch.

Trước khi dừng bán thẻ ngày 1/6/2025, Công ty Thẻ đã bán 4.558 thẻ; sau đó hoàn tất thêm 33 giao dịch đã nhận đặt cọc, nâng tổng số lên 4.591 thẻ, đạt khoảng 80% kế hoạch phát hành.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 21 vụ án tại 23 doanh nghiệp, đồng thời khởi tố 187 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp bị khởi tố có CTCP Thẻ Du lịch Crystal Bay.