Vợ cũ đến nhà vợ mới ở: Dân tình "phát lú" với chuyện sau ly hôn của 2 người phụ nữ giống nhau như chị em ruột

Không ít người ngỡ ngàng trước mối quan hệ của hai người phụ nữ này.

Mới đây, MXH rần rần truyền tay nhau một đoạn video ngắn chưa đầy 1 phút nhưng đã nhanh chóng thu về hơn 22 nghìn lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận rôm rả.

Đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc hết sức bình dị nhưng lại chứa đựng một câu chuyện khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng: Mối quan hệ thân thiết đến khó tin giữa vợ cũ và vợ hiện tại của cùng một người đàn ông.

Đoạn clip ghi lại cảnh vợ cũ về quê gặp vợ mới hot rần rần trên MXH.

Người phụ nữ lớn tuổi hơn là vợ cũ, hiện đang sinh sống tại Kon Tum, còn người đi bên cạnh là vợ hiện tại, đang sống tại Hưng Yên.

Theo chia sẻ chân thành của người vợ cũ, đứa con chung của chị và chồng cũ không may bị bệnh, hiện đang chữa trị tại Hưng Yên. Lần này, chị đi từ Kon Tum ra Hưng Yên thăm con. Điều bất ngờ nhất là chị được gia đình mới của chồng đón tiếp vô cùng nồng hậu, thậm chí chị còn nghỉ lại ngay tại nhà của người vợ hiện tại.

"Mình là vợ cũ, bây giờ mình về thăm con, con mình đang ở ngoài này. Bà này là vợ mới của ông chồng cũ của mình. Đấy, mình về đây là về nhà bà này đấy. Vợ mới của chồng cũ mình thua mình 2 tuổi, xinh không mọi người" - người vợ cũ giới thiệu trong đoạn clip.

Lời giới thiệu mộc mạc đã phá vỡ mọi định kiến về mối quan hệ "vợ cũ - vợ mới". Không chỉ dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc trẻ trung và tính cách hiền hòa của người vợ mới kém 2 tuổi, điểm khiến cư dân mạng "dậy sóng" chú ý nhất chính là ngoại hình của hai người phụ nữ này.

Dù không chung máu mủ thậm chí còn là "vợ cũ - vợ mới", nhưng hai người lại có những nét hao hao nhau trên gương mặt, từ nụ cười đến ánh mắt. Nhìn lướt qua, ai cũng ngỡ họ là hai chị em ruột thịt đang đi dạo, chẳng thể ngờ đó lại là mối quan hệ vợ cũ và vợ hiện tại.

Dưới phần bình luận của đoạn video, hàng ngàn tương tác đã để lại sự ngưỡng mộ trước cách hành xử văn minh của cả hai.

- "Hai chị em giống nhau thế, vợ cũ - vợ mới nhìn như hai chị em ruột vậy đấy!".

- "Có phải hai chị em ruột không mà giống nhau như đúc thế nhỉ".

- "Ông chồng này có phúc ghê, lấy được hai bà vợ cũ - mới đều văn minh, thân thiện, lại còn giống hệt nhau".

- "Vợ mới nhìn hiền lành, còn khoác tay vợ cũ nói cười vui vẻ nữa chứ".

Dù chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút với đôi lời giới thiệu giản dị, đoạn clip lại có sức lay động mạnh mẽ.

Giữa nhịp sống vốn dĩ ồn ào và nhiều định kiến, cuộc trò chuyện thân tình cùng nụ cười vui vẻ của hai người phụ nữ "vợ cũ - vợ mới". Khi người lớn chịu lùi lại một bước, bỏ qua cái tôi để sống chan hòa với nhau, thì cuộc sống tự nhiên nhẹ nhàng hẳn.

Điều này lại càng có ý nghĩa hơn với đứa trẻ đang mang bệnh, vì con sẽ luôn nhận được tình thương và sự chăm sóc từ cả hai bên. Giữa bao nhiêu chuyện thị phi hằng ngày, hình ảnh thân thiết của hai "chị em" đặc biệt này thật sự khiến ai xem xong cũng thấy vui vẻ và ấm lòng.