Bắt 3 giám đốc tại TP.HCM

Làm giả hàng loạt tài liệu kỹ thuật, chứng nhận và hồ sơ xuất xứ, nhóm đối tượng gồm 2 nữ giám đốc và 1 giám đốc khác đã “hô biến” thiết bị nhập từ Trung Quốc thành hàng Canada nhằm đáp ứng yêu cầu đấu thầu, qua đó trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư ngành điện tại TP.HCM với tổng giá trị gần 89 tỷ đồng.

Ngày 3/7, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng), Lý Ngọc Thu (con dâu của Minh, Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), Lý Ngọc Tuyết (Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Minh còn bị khởi tố thêm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Phòng PC03), Công an TP.CM phát hiện nhóm do Đặng Ngọc Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng cầm đầu đã chỉ đạo tạo lập và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế để đưa vào hồ sơ dự thầu và trúng nhiều gói thầu tại các Công ty Điện lực trên địa bàn TP.HCM.

Xét thấy, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sai phạm xảy ra có hệ thống, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, nhằm tạo lợi thế trong quá trình tham gia đấu thầu các gói mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Đặng Ngọc Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu (con dâu của Minh), Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc; sau đó làm giả hồ sơ, tài liệu, “hô biến” thành hàng có xuất xứ Canada, với đầy đủ điều kiện về tính năng, kỹ thuật theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Bằng phương thức trên, nhóm đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị Điện lực trên địa bàn TP.HCM, với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Theo Công an, hành vi của các đối tượng không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.