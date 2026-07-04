Anh hùng Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển (quê Thanh Hóa) đã qua đời sáng 4/7, hưởng thọ 81 tuổi.

Chiều 4/7, thông tin từ UBND phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa ) cho biết, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển đã từ trần lúc 9h18 cùng ngày. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 14h ngày 5/7 tại tư gia, sau đó bà được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. Ảnh: Tống Giáp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Khi chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc, không quân Mỹ tập trung tấn công khu vực Hàm Rồng - “yết hầu” giao thông chiến lược nhằm cắt đứt tuyến chi viện từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Trong 2 ngày (3 và 4/4/1965), nhiều tốp máy bay Mỹ liên tiếp bắn phá ác liệt khu vực Nam Ngạn - Hàm Rồng. Khi đó, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhiều lần bom đạn rơi nổ gần, bà bị thương với tỷ lệ thương tật 44%.

Khi đoàn xe chở đạn từ thị xã Thanh Hóa ra tiếp tế cho các trận địa bên bờ Bắc, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc đó chỉ nặng 42kg đã ghé vai, nhờ người đỡ lên 2 hòm đạn dính liền nhau nặng 98kg để vượt đường đê, đưa xuống tàu.

Sau hai ngày chiến đấu, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, làm nên một trong những chiến thắng tiêu biểu của lực lượng phòng không miền Bắc.

Hình ảnh nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vác 2 hòm đạn nặng 98kg phục vụ bộ đội chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. Ảnh tư liệu.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 1/1/1967, khi mới 21 tuổi, bà Ngô Thị Tuyển được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà là phụ nữ đầu tiên ở miền Bắc được nhận danh hiệu này.

Anh hùng Ngô Thị Tuyển còn được tặng hai huân chương Chiến công hạng ba, huy hiệu Bác Hồ, từng ba lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau chiến tranh, bà tiếp tục học tập, công tác tại Tỉnh Đoàn Thanh Hóa rồi chuyển sang làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Thanh Hóa, sau đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 1998, bà nghỉ hưu với quân hàm trung tá.