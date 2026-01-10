Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần

19:50 10/01/2026
Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội - vừa từ trần

Theo thông tin từ Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, sinh ngày 25-12-1945 - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 15 giờ 40 phút, ngày 9-1-2026 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần- Ảnh 1.

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng. Ảnh: QĐND

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.

