Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn mì sợi sử dụng chất cấm

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khởi tố bị can đối tượng Vương Lưỡng Toàn.

Vương Lưỡng Toàn được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi sử dụng chất cấm.

Vào giữa tháng 12/2025, bất ngờ đột kích hộ kinh doanh Châu Phát tại phường Phú Thạnh, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng đang hòa trộn hàn the, Soda, dung dịch Silicate để tăng độ mềm dai, màu sắc bắt mắt cho mì sợi. Đây đều là những hóa chất bị cấm sử dụng cho thực phẩm.

Trong 3 năm gần đây, hộ kinh doanh Châu Phát đã xuất bán hơn 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.



Đối tượng cầm đầu thừa nhận sử dụng chất cấm để sản xuất mì sợi suốt 10 năm qua. Chỉ tính riêng trong 3 năm gần đây, cơ sở này đã xuất bán hơn 800 tấn mì tươi có sử dụng hóa chất ra thị trường.