Xôn xao clip nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh gục tại lớp học

Tối 9-1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh liên tiếp đấm, tát vào mặt một bạn nữ khác ngay trong lớp học. Khi nạn nhân ngã xuống, nữ sinh này tiếp tục dùng chân đạp mạnh. Toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp. Sau khi xem clip, nhiều người bức xúc trước hành vi đánh bạn của em nữ sinh.

Em C. bị bạn đánh nằm gục giữa lớp học. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra tại Trường TH và THCS Khai Trung, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 9-1, tại lớp 6 Trường TH và THCS Khai Trung, em Đ.G.L. dùng tay, chân tác động vật lý em L.T.T.C trên lớp vào thời điểm học sinh nghỉ trưa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tân Lĩnh đã chỉ đạo Trường TH và THCS Khai Trung, công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình học sinh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình của 2 học sinh đưa em C. đến Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai để kiểm tra sức khỏe. Chính quyền địa phương sau đó đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của nữ sinh C. và có buổi làm việc với phía nhà trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng và nhà trường phối hợp làm rõ.