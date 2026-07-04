Bắt giữ đối tương đánh đập con gái riêng 3 tuổi của vợ hờ ở TP.HCM

Cho rằng bé gái không chịu ăn và thường xuyên quấy khóc, Nguyễn Hiền Phúc đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập cháu bé 3 tuổi là con riêng của người phụ nữ sống chung như vợ chồng.

Ngày 4/7, Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) đã bắt giữ Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Hình ảnh bé gái bị hành hung khiến nhiều người phẫn nộ

Trước đó, tối 3/7, Công an phường Lái Thiêu tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu hành hạ người khác xảy ra tại căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu (TP.HCM).

Qua xác minh ban đầu, Phúc và chị B.T.T.V. (26 tuổi, ngụ TP.HCM) sống chung với nhau như vợ chồng tại căn nhà trên. Trong căn nhà còn có bé H.B.T.D. (3 tuổi, con gái riêng của chị V.).

Quá trình chung sống, Phúc đã nhiều lần có hành vi dùng tay, chân đánh đạp bé D. Mới đây nhất là ngày 26/3, cho rằng bé D. không chịu ăn và đứng khóc, Phúc đã dùng chân đạp vào người khiến bé ngã xuống nệm, sau đó đánh vào mông và tát vào mặt bé.

Công an đã mời những người liên quan đến làm việc, đưa Phúc về trụ sở để lấy lời khai, đồng thời trích xuất camera. Qua làm việc, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.