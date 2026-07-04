Hơn 3.600 người bốc thăm dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Sáng nay (4/7), 3.653 người tham gia bốc thăm quyền mua, thuê mua và thuê 929 căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội). Mặc dù bốc thăm trực tuyến nhưng không khí tại điểm cầu của chủ đầu tư diễn ra căng thẳng, hồi hộp theo từng lượt công bố kết quả.

Tỷ lệ chọi cao

Sáng nay, liên danh chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội).

Thông tin cập nhật từ chủ đầu tư trước giờ bốc thăm, có 3.653 hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra bán, thuê mua và cho thuê chỉ có 929 căn.

Tại điểm cầu của chủ đầu tư ghi nhận kết quả trực tuyến, bà Nguyễn Thúy Hà - Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera cho biết, việc lựa chọn hình thức trực tuyến xuất phát từ yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã hoàn thiện xong phần xây thô.

Để thực hiện mục tiêu này, liên danh chủ đầu tư đã lựa chọn Công ty CMC TS làm đơn vị xây dựng và phát triển phần mềm bốc thăm trực tuyến.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn cũng được mời tham gia đánh giá, thẩm tra tính khách quan của hệ thống, trong đó có Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) cùng nhiều đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Điểm ưu việt là băng thông cực rộng, có khả năng chịu tải lên tới 10.000 người truy cập cùng lúc (CCU). Nhờ vậy, hiện tượng nghẽn mạng, giật lag được loại bỏ hoàn toàn; kết quả bốc thăm được xử lý tức thời với độ trễ dưới 1 giây.

Vào lúc 8h30 phút, cổng đăng nhập sẽ được mở cho tất cả các đối tượng đăng nhập để chờ bốc thăm theo 3 vòng.

Tại vòng bốc thăm đầu tiên, các đối tượng ưu tiên thuộc nhóm U1 đến U4 , gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật và các trường hợp được bố trí tái định cư, được quyền bốc thăm trực tiếp căn hộ. Có 194 khách hàng đăng ký, trong đó 186 khách hàng tham gia bốc thăm. Kết quả, 100% khách hàng tham gia đều bốc trúng căn hộ, tương ứng với số lượng căn được bố trí cho nhóm đối tượng này.

Sang vòng bốc thăm thứ hai, dành cho nhóm ưu tiên U5 là khách hàng nữ, có 1.599 người tham gia, cạnh tranh 121 căn hộ. Điều này đồng nghĩa, tỷ lệ trúng chỉ khoảng 1/13, khiến phần lớn người tham gia phải ra về trong tiếc nuối.

Vòng bốc thăm thứ ba có đông người nhất và tỷ lệ cao khi 3.036 người cùng tham gia để giành 274 căn hộ còn lại. Với tỷ lệ chỉ khoảng 1/11, hàng nghìn người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội vẫn phải chấp nhận kết quả không như mong muốn, tiếp tục chờ đợi cơ hội an cư ở những dự án tiếp theo. Đây cũng là vòng bốc thăm để lại nhiều cảm xúc nhất khi niềm vui của những người may mắn đan xen với sự hụt hẫng của số đông không được gọi tên.

Thông tin các đối tượng và số căn bốc.

Người vui sướng, người "ngậm ngùi"

Khi màn hình hiện lên số căn hộ trúng quyền mua, nhiều người không giấu được niềm vui. Có người bật khóc, có người ôm chầm lấy người thân, liên tục chụp lại màn hình để báo tin cho gia đình. Sau nhiều năm sống trong những phòng trọ chật hẹp và nhiều lần lỡ hẹn với các dự án nhà ở xã hội, khoảnh khắc ấy được ví như "giấc mơ an cư đã thành hiện thực".

Kết quả bốc thăm người bốc trúng căn hộ nhà ở xã hội sáng nay tại dự án CT3 Kim Chung.

"Tôi run đến mức không dám nhìn màn hình, phải nhờ chồng đọc kết quả. Khi màn hình hiện kết quả trúng rồi, hai vợ chồng ôm nhau khóc. Bao năm tích cóp, cuối cùng gia đình cũng có cơ hội sở hữu một căn nhà của riêng mình", chị Nguyễn Thị T.H (phường Định Công, Hà Nội) chia sẻ trong niềm xúc động.

Kết quả người dân bốc thăm trực tuyến hiện lên ngay màn hình tại điểm cầu của chủ đầu tư sáng 4/7.

Với nhiều người lao động, kết quả bốc thăm không đơn thuần là quyền mua một căn hộ mà còn là hy vọng về một cuộc sống ổn định. "Từ nay con tôi sẽ có chỗ ở cố định, không phải theo bố mẹ chuyển hết khu trọ này đến khu trọ khác. Cảm giác nhẹ nhõm lắm, như trút được gánh nặng lớn sau nhiều năm đi thuê nhà", chị T.H nói.

Khi màn hình hiện dòng thông báo "không trúng quyền mua", Anh L.T. (34 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long) lặng người vài giây. Hơn nửa năm gom góp giấy tờ, nhiều đêm thức trắng hoàn thiện hồ sơ, rồi những ngày thấp thỏm chờ đến giờ bốc thăm, cuối cùng kết quả ngoài mong đợi.

Kết quả một khách hàng không bốc trúng.

"Tôi biết tỷ lệ chọi rất cao nên cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng khi biết mình trượt vẫn buồn lắm. Cứ nghĩ chỉ cần đủ điều kiện là sẽ có cơ hội mua nhà, ai ngờ vẫn phải trông chờ vào may mắn", anh T., nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Phương Hà (phường Đại Mỗ, Hà Nội) cho biết: "Tôi vào rất sớm từ lúc mở cổng 8h30. Tôi cũng làm đủ mọi biện pháp tinh thần như thắp hương khấn tổ tiên. Khi bấm và hiện kết quả không trúng rất nhanh khiến tôi hụt hẫng và ngỡ ngàng. Bao nhiêu dự định về nơi an cư tan thành mây khói chỉ sau một cú nhấp chuột".