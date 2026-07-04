Nhiều cây xanh ở Móng Cái bật gốc do mưa bão số 1

Chiều 4/7, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh bật gốc, mái tôn cũng bị gió hất tung xuống đường.

Tối 4/7, lãnh đạo UBND phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết, bão số 1Maysak đã gây ra những thiệt hại ban đầu, chủ yếu khiến cây xanh trên một số tuyến phố bị bật gốc và mái tôn nhà dân bị gió hất tung.

Mưa bão số 1 khiến nhiều cây xanh tại khu vực phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh bị bật gốc.

Ngay sau khi mưa ngớt, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố giúp đường phố lưu thông trở lại và hỗ trợ người dân thu dọn mái tôn bị gió thổi bay.

Nhiều khu vực tại vùng biên Móng Cái ghi nhận mưa to, sức gió khoảng 25km/giờ, giật cấp 6, cấp 7.

Khung mái che tại khu vực trung tâm Móng Cái bị gió bão giật sập.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 và dự báo mưa lớn, công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đầm Hà Động, tỉnh Quảng Ninh cũng được các lực lượng triển khai ở mức cao nhất.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Quảng Tân phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi Tiên Yên chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và phương án điều tiết hồ nhằm bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ khu vực dân cư phía hạ lưu.

Mái tôn nhà dân bị gió giật văng xuống đường.

Trong đó, chuẩn bị sẵn sàng 1.000 bao tải, 200 rọ thép, 300m³ đá hộc, 300m³ cát, 50kg dây thép, 800m² bạt cùng nhiều thiết bị phòng, chống thiên tai. UBND xã Quảng Tân cũng huy động 8 xe tải và 4 máy xúc sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hiện Xí nghiệp Thủy lợi Tiên Yên đang mở một cửa xả với lưu lượng 40m³/giây, duy trì mực nước hồ dưới 58m, dung tích dưới 10,1 triệu m³ (khoảng 70% dung tích thiết kế) để chủ động đón lũ.

Lực lượng chức năng xử lý cây gãy đổ.

Việc hạ thấp mực nước hồ từ sớm là giải pháp quan trọng nhằm tăng dung tích phòng lũ, giảm nguy cơ mất an toàn công trình và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp do bão số 1 gây ra.

Theo đó, gần 70 ô tô cùng gần 60 phương tiện tàu, xuồng và xe đặc chủng ứng trực theo phương án, sẵn sàng triển khai đến các địa bàn trọng điểm khi có yêu cầu.

Các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu, nhất là khu vực ven biển, được yêu cầu chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.