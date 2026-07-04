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Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão

Theo tienphong.vn
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Bão số 1 (Maysak) giật cấp 11 đang tiến sát đất liền khu vực Quảng Ninh, gây mưa lớn trên diện rộng. Tại bến Cái Xà Coong, hàng trăm tàu thuyền đã hối hả đổ về neo đậu. Bất chấp mưa lớn và sình lầy khi thủy triều cạn trơ đáy, ngư dân vẫn dầm mình chằng chống "cần câu cơm" để chạy đua với bão.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 1.

Sáng 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km về phía đông nam với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực ven biển Quảng Ninh bắt đầu có mưa và gió giật.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong tại khu bến neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh tàu thuyền đậu san sát nhau để tránh trú bão.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 3.

Dù trời đang mưa rất to nhưng nhiều ngư dân vẫn đội mưa ra cảng cá để kiểm tra tàu thuyền của mình.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 4.

Thủy triều xuống khiến khu vực cảng cạn trơ đáy. Để ra được tàu, ngư dân phải lội qua lớp bùn lầy.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 5.

Theo tỉnh Quảng Ninh, cảng này là một trong 35 vị trí tỉnh lựa chọn để công bố là điểm tránh trú bão.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 6.

Một ngư dân đang cố gắng buộc lại dây neo để buộc nối các tàu với nhau tránh va đập.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 7.

Tàu vớt rác trên vịnh Hạ Long của Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cũng về đây neo đậu.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 8.

Người phụ nữ cho biết mỗi khi có bão, tàu cá lại tấp nập đi về đây để neo đậu, tránh trú bão. "Mọi người sau khi neo buộc tàu thuyền xong sẽ lên bờ về nhà. Khi nào nước lên, họ sẽ quay trở lại thuyền để tát nước và trông tàu", người phụ nữ trong ảnh chia sẻ.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 9.

Theo đại diện bến Cái Xà Coong, có khoảng 80 tàu về đây từ ngày hôm qua để tránh trú bão số 1.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 10.

Cảng này có vị trí đặc biệt khi nằm khuất sau những dãy núi đá. Tuy nhiên, do quá trình bồi đắp dẫn đến luồng vào cảng bị thu hẹp, cùng với thủy triều lên xuống khiến các tàu vào đây neo đậu rất khó khăn.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 11.

Theo tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 3/7, đã có 6.945 phương tiện tàu thuyền, với 13.890 thuyền viên và 1.919 ô lồng bè, với 3.838 người làm việc trên vùng biển đã nhận được thông tin đường đi, hướng di chuyển của bão. Hiện, các phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên biển đang nhanh chóng di chuyển về khu vực an toàn.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 12.

Cùng với công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chằng giữ phương tiện, gia cố ô, lồng bè, chủ động phương án ứng phó.

Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão- Ảnh 13.

Hiện tại, các địa phương đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, theo dõi sát diễn biến của bão, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất là trong ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, hướng về vùng biển Quảng Ninh với cường độ không đổi, nhờ gặp các điều kiện rất thuận lợi như mặt biển ấm, đứt gió yếu.

Đến 16h chiều nay, tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, áp sát đất liền với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Trong tối và đêm nay, bão sẽ đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Ninh, gây ảnh hưởng trực tiếp cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên sau đó đổi hướng bắc đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và bắt đầu suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h sáng 5/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Hoàn lưu bão số 1 sắp áp sát đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng gây mưa rất to
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