Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão

Người phụ nữ cho biết mỗi khi có bão, tàu cá lại tấp nập đi về đây để neo đậu, tránh trú bão. "Mọi người sau khi neo buộc tàu thuyền xong sẽ lên bờ về nhà. Khi nào nước lên, họ sẽ quay trở lại thuyền để tát nước và trông tàu", người phụ nữ trong ảnh chia sẻ.