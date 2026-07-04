Kẻ nổ súng sát hại người đàn ông ở Đắk Lắk đã thay áo trong quá trình tẩu thoát

Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Nghi phạm trong vụ sát hại rúng động Đắk Lắk. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông báo, đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ án Giết người xảy ra vào lúc 18h52 ngày 2/7 tại khu vực trước nhà số 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là ông H.H.H. (sinh năm 1979), tử vong tại hiện trường; sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Theo ghi nhận ban đầu, đối tượng gây án là nam giới, cao khoảng từ 1,64m đến 1,70m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép.

Phương tiện đối tượng sử dụng có đặc điểm giống xe mô tô Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát). Sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Nghi phạm đi xe máy giống xe mô tô Honda Air Blade màu đỏ - trắng.

Để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án.

Khi có thông tin, người dân có thể liên hệ đại tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (điện thoại: 0905.239.279); trung tá Hòa Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu (điện thoại: 0974.004.747) hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, vào lúc 18h55 ngày 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân được xác định là ông H .

Qua xác minh ban đầu, vào lúc 18h52 cùng ngày, ông H. đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái dẫn đến tử vong. Hung thủ sau đó lên xe máy tẩu thoát.