Quy định mới nhất về xuất cảnh vừa áp dụng, tất cả người dân chú ý

Quy định mới giúp người dân hạn chế ảnh hưởng đến việc xuất cảnh do độ trễ trong quá trình đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 252/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Cục Thuế cho biết, theo quy định mới, ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trên cơ sở thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Trước đây, cơ quan thuế thực hiện việc ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế. Việc rút ngắn thời gian xử lý theo quy định mới giúp người nộp thuế nhanh chóng được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian xử lý, Nghị định cũng bổ sung cơ chế bảo đảm quyền lợi của người nộp thuế trong trường hợp đã nộp tiền nhưng thông tin chưa được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế có thể gửi thông tin phản hồi kèm bản chụp chứng từ nộp tiền bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế. Sau khi tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu và ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nếu người nộp thuế đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Quy định này tạo điều kiện để người nộp thuế chủ động xử lý các trường hợp chậm cập nhật dữ liệu nộp thuế, hạn chế ảnh hưởng đến việc xuất cảnh do độ trễ trong quá trình đồng bộ thông tin giữa các hệ thống.

Quy định mới giúp người nộp thuế không bị ảnh hưởng đến việc xuất cảnh- Ảnh minh họa: VGP

Thêm điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh để thuận lợi cho người nộp thuế

Nhằm tạo điều kiện để người nộp thuế khắc phục vi phạm và sớm được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo hướng linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn.

Trước đây, người nộp thuế chỉ được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế.

Theo quy định mới, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi số tiền thuế nợ còn phải nộp dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế đã thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế (MST), hoàn thành nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế để số tiền thuế nợ còn dưới ngưỡng nêu trên hoặc khi được chấm dứt hiệu lực MST theo quy định.