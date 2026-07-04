Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung viết tâm thư xin lỗi cổ đông

Vị này cũng cho biết hoạt động của doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định, các kế hoạch kinh doanh năm 2026 tiếp tục được triển khai.

Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) Cao Thị Ngọc Dung vừa gửi thư tới cổ đông, nhà đầu tư chia sẻ về vụ việc sai phạm của một lãnh đạo công ty thành viên liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương.

Theo bà Dung, ngay sau khi ghi nhận thông tin về vụ việc, PNJ đã kích hoạt các kịch bản ứng phó theo quy trình xử lý khủng hoảng và phát hành thông cáo báo chí chính thức. Doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận minh bạch, nhất quán, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ quy định pháp luật.

Lãnh đạo PNJ cho biết công ty đã xây dựng nền tảng tài chính theo hướng an toàn, bền vững, có nguồn lực dự phòng và nhận được sự đồng hành của các đối tác tài chính. PNJ tin tưởng có đủ nguồn lực để ứng phó với tình huống hiện tại.

Đối với ngành hàng kim cương, bà Dung cho biết chiến lược của PNJ trong nhiều năm qua là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính tích lũy, đồng thời tập trung phát triển đa dạng các dòng trang sức thuộc mảng lifestyle.

Nguồn kim cương mà PNJ đang kinh doanh gồm kim cương nhập khẩu chính ngạch và kim cương được doanh nghiệp mua lại theo cam kết với khách hàng.

Đồng thời, Chủ tịch PNJ khẳng định hoạt động của doanh nghiệp đến nay vẫn được duy trì ổn định: " Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch và mục tiêu kinh doanh năm 2026 với tinh thần tập trung, thận trọng và trách nhiệm. Công ty đồng thời giữ nguyên cam kết đối với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ".

Bà Cao Thị Ngọc Dung cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi vụ việc liên quan đến một cá nhân đã gây ra những lo ngại, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Thay mặt ban lãnh đạo, vị Chủ tịch gửi lời xin lỗi về những tác động phát sinh , đồng thời cho biết PNJ sẽ tiếp tục lắng nghe, chủ động đối thoại minh bạch và triển khai các hành động cụ thể nhằm củng cố niềm tin đã được xây dựng trong nhiều năm.

Theo vị này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong phạm vi phù hợp, duy trì hoạt động kinh doanh, bảo vệ lợi ích cổ đông và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về tội "xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ" và "buôn lậu" liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa triệt phá. Trong số các bị can, cơ quan chức năng đã bắt ông Đặng Ngọc Thảo, cựu Giám đốc P-Lab, đơn vị chuyên kiểm định đá quý thuộc hệ sinh thái PNJ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Thảo bị cho là đã tham gia cấp mới chứng thư kiểm định cho các viên kim cương nhập lậu sau khi nhận dạng gốc bị thay đổi, qua đó tạo điều kiện để số đá quý này được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ năm 2024 đến nay, đường dây đã đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200 kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8 kg vàng cùng hơn 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính hoạt động của đường dây gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 280 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được công bố, PNJ phát thông cáo cho rằng đây là trách nhiệm pháp lý của cá nhân của ông Thảo, đồng thời khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ phân phối đều được kiểm định theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO, đối soát theo tiêu chuẩn của Viện Đá quý Mỹ (GIA) và có hồ sơ lưu trữ để truy xuất đầy đủ các thông số kỹ thuật khi cần thiết.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 3/7, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn về 58.700 đồng/cp sau thông tin trên. Lượng cổ phiếu dư bán sàn "chất" lên tới hơn 12 triệu đơn vị.