Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương: Lộ thủ đoạn tinh vi của Giám đốc PNJ-LAP Đặng Ngọc Thảo

Đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Tối 2/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với nhiều cơ quan triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch...

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nổi lên trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) về hành vi buôn lậu.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cơ quan CSĐT xác định, với vai trò là Giám đốc, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Liên quan đến vụ việc bắt giám đốc Đặng Ngọc Thảo, tối cùng ngày, thông tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, PNJ khẳng định "đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Công ty tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu".

Đồng thời hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

Hé lộ phương thức đưa kim cương về Việt Nam

Công an xác định đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng.

Các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Nhóm các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984), trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005), trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và TP. Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

"Các đối tượng sau khi đưa khối lượng lớn kim cương về Việt Nam, có 2 phương thức: Một là, các đối tượng sẽ làm giả các giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam; Hai là, các đối tượng sẽ đưa kim cương đến các công ty có uy tín tại Việt Nam để tiến hành giám định.

Bị can Đặng Ngọc Thảo - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các công ty này khi tiến hành giám định không xác định nguồn gốc, xuất xứ của viên kim cương mà vẫn tiến hành giám định bình thường và cấp giấy chứng nhận cho các bên đó. Khi kèm theo các tờ giấy của tổ chức uy tín trên thế giới cũng như của các công ty giám định có uy tín tại Việt Nam, người tiêu dùng thường lầm tưởng những viên kim cương này có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp", VTV dẫn lời Đại tá Nguyễn Anh Tuấn (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) nhận định.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.