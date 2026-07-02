NÓNG: PNJ phát thông báo sau khi Giám đốc Trung tâm kiểm định bị bắt

Công ty khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ.

Cập nhật mới nhất, P-Lab đã phát đi thông báo về vụ việc liên quan ông Đặng Ngọc Thảo. Theo đó, Công ty P-Lab đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, liên quan đến hành vi buôn lậu.

Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. P-Lab tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu.

P-Lab khẳng định hoạt động kiểm định vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

Trong nhiều năm qua, mỗi kết quả kiểm định của P-Lab đều được thực hiện trên sự chính xác, khách quan và trách nhiệm và đó cũng chính là điều làm nên niềm tin mà khách hàng, đối tác đã dành cho chúng tôi. Niềm tin ấy là tài sản quý giá nhất của P-Lab và cũng là điều chúng tôi cam kết gìn giữ trọn vẹn. P-Lab sẽ tiếp tục hoạt động minh bạch, tuân thủ pháp luật, và đặt quyền lợi chính đáng của khách hàng, đối tác lên hàng đầu trong mọi việc mình làm.

P-Lab là công ty con của PNJ. P-Lab hoạt động độc lập và chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.