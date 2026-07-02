Tối nay, pháo hoa rực sáng bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Từ chiều tối 2/7, hàng chục nghìn người dân đã đổ về các khu vực trung tâm và những điểm bắn pháo hoa trên khắp TP.HCM để chờ đón màn trình diễn kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tối 2/7, TP.HCM đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15, thu hút đông đảo người dân và du khách đổ xuống đường từ sớm để theo dõi.
Đúng 21h, những loạt pháo đầu tiên đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời TP.HCM. Tại khu vực bến Bạch Đằng, người dân có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn quả pháo hoa liên tiếp bung nở với nhiều màu sắc, tạo nên những hình ảnh rực rỡ trên nền trời đêm.