Tối nay, pháo hoa rực sáng bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Từ chiều tối 2/7, hàng chục nghìn người dân đã đổ về các khu vực trung tâm và những điểm bắn pháo hoa trên khắp TP.HCM để chờ đón màn trình diễn kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM (Clip: Quân)

Tối 2/7, TP.HCM đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Chương trình diễn ra từ 21h đến 21h15, thu hút đông đảo người dân và du khách đổ xuống đường từ sớm để theo dõi.

Đúng 21h, những loạt pháo đầu tiên đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời TP.HCM. Tại khu vực bến Bạch Đằng, người dân có thể chiêm ngưỡng hàng nghìn quả pháo hoa liên tiếp bung nở với nhiều màu sắc, tạo nên những hình ảnh rực rỡ trên nền trời đêm.

Tại điểm bắn Saigon Marina IFC, chương trình sử dụng 90 giàn pháo hoa tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật, tạo nên màn trình diễn đa tầng với nhiều hiệu ứng ánh sáng (Ảnh: Viết Thanh)

Người dân chiêm ngưỡng những màn pháo hoa mãn nhãn (Ảnh: Viết Thanh)

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, năm nay thành phố bố trí 16 điểm bắn pháo hoa tại nhiều khu vực sau sáp nhập. Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Ảnh: Viết Thanh)

Bên cạnh đó, 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh cũ (xã Tân Nhựt), Khu đền Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú), Quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ, Khu di tích Cầu tàu 914 (Đặc khu Côn Đảo), Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao, sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng, sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh, Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu), tòa tháp Saigon Marina IFC (số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn) và đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ) (Ảnh: Viết Thanh)

(Ảnh: Viết Thanh)

Được biết, chương trình năm nay sử dụng 2.840 quả pháo hoa tầm cao, 360 quả pháo hoa tầm thấp, 1.200 giàn pháo tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật (Ảnh: Viết Thanh)

Riêng trận địa tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn là điểm bắn chính, được bố trí khoảng 1.200 quả pháo hoa tầm cao cùng hàng chục giàn pháo tầm thấp và hỏa thuật, tạo điểm nhấn cho toàn bộ chương trình (Ảnh: Viết Thanh)

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời thành phố mang tên Bác (Ảnh: Viết Thanh)

Ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn 50 năm Quốc hội quyết định đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Viết Thanh)

Chương trình pháo hoa là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, khép lại bằng những màn pháo hoa rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng đối với người dân và du khách trong đêm lễ đặc biệt (Ảnh: Viết Thanh)



