Biển người đổ về sân vận động Mỹ Đình tối nay

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô.
18 giờ 30: Người dân đứng kín xếp hàng vào sân
Ghi nhận tại vòng ngoài, không khí đã nóng lên từ rất sớm, nhiều khu vực rơi vào tình trạng đông nghịt người trước giờ biểu diễn.
20 giờ: Khu vực cầu vượt chật kín người chờ xem pháo hoa
Ghi nhận tại khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, không chỉ quảng trường phía trước mà cả cầu đi bộ bên ngoài sân cũng rơi vào tình trạng kín chỗ.
Theo kế hoạch, màn pháo hoa năm nay được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp nhiều loại hình. Cụ thể, sẽ có khoảng 900 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 60 giàn pháo hoa hỏa thuật. Thời gian bắn bắt đầu từ khoảng 20h10, được chia thành nhiều đợt, xen kẽ trong các phần biểu diễn “Âm vang lịch sử” và “Rực lửa đam mê”, kéo dài đến khoảng 22h30.
So với đợt bắn pháo hoa cuối tháng 1 cũng tại Mỹ Đình, khu vực triển khai lần này được mở rộng hơn. Điểm bắn không chỉ đặt trong sân vận động mà còn bố trí tại khu vực đường đua F1. Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái khán đài B, còn pháo hoa tầm cao và tầm thấp được triển khai tại đường đua, giúp tăng góc quan sát cho người dân ở nhiều vị trí xung quanh.
Với cách bố trí này, không chỉ khán giả bên trong sân mà cả người dân đứng ở các khu vực lân cận như cầu đi bộ, vỉa hè các tuyến đường quanh sân cũng có thể theo dõi trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng trong đêm.
Được biết, chương trình "Âm vang Tổ quốc" được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Nội dung gồm hai phần, kết hợp nhiều loại hình từ giao hưởng, nhạc nhẹ đến rock, cùng các yếu tố sân khấu hiện đại, lấy hình tượng trống đồng làm điểm nhấn xuyên suốt.
Sau phần chính luận kéo dài khoảng 90 phút, chương trình sẽ tiếp tục với phần biểu diễn dành cho giới trẻ, hứa hẹn tạo nên không khí sôi động. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa vào cuối chương trình đang được đông đảo người dân mong chờ, góp phần khép lại đêm nghệ thuật trong không khí rực rỡ chào mừng đại lễ 30/4 - 1/5.