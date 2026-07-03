PNJ thông tin về vụ việc liên quan đến công ty P-Lab

PNJ cam kết các sản phẩm kim cương của PNJ được kiểm định tại P-Lab đều có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng.

PNJ đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab – công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu.

Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

PNJ luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

Trong suốt hành trình phát triển, PNJ luôn xem niềm tin của khách hàng, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư là nền tảng cho mọi giá trị mà Công ty tạo dựng. Chúng tôi trân trọng niềm tin ấy và sẽ tiếp tục kiên định với các nguyên tắc minh bạch, tuân thủ pháp luật, quản trị có trách nhiệm và bảo vệ đầy đủ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.