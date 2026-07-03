Hai kịch bản đường đi của bão số 1, tâm mưa nguy cơ dồn về 4 tỉnh thành miền Bắc

Cơ quan khí tượng đưa ra hai kịch bản đường đi của bão số 1, miền Bắc nguy cơ đối diện đợt mưa rất lớn, có nơi trên 500mm, tâm mưa tập trung ở 4 tỉnh, thành.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa mạnh lên thành bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là Maysak.

Đây là cơn bão thứ 10 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Tên bão Maysak do Campuchia đề xuất, trong tiếng Khmer có nghĩa là cây gỗ tếch.

Lúc 15h ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18.0 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 50km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bản đồ vệ tinh bão số 1 lúc 15h ngày 3/7. (Nguồn: NCHMF)

Hiện nay, bão Maysak đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30°C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Tuy nhiên, hướng và tốc độ di chuyển của bão trong những ngày tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới. Do đó, quỹ đạo bão vẫn còn khả năng thay đổi và dự báo giữa các mô hình hiện chưa hoàn toàn thống nhất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn đưa ra hai kịch bản đường đi của cơn bão này.

Theo đó, kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo kịch bản này, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc Bộ mưa lớn, lượng mưa phổ biến 100-150mm, trong đó, lượng mưa tại Đông Bắc Bắc Bộ dao động 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Đáng lưu ý là khả năng xuất hiện dông mạnh kèm theo lốc, sét và gió giật, có thể gây gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà, hư hỏng công trình, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

Mưa lớn kéo dài kết hợp với dông mạnh làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị, khu vực trũng thấp; lũ trên các sông, suối nhỏ; lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và đời sống người dân.

Cũng theo cơ quan khí tượng, một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm, tuy nhiên vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động.

“Mặc dù dự báo hiện nay cho thấy khả năng cao bão không đi sâu vào đất liền nước ta, hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động đáng kể đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc Bộ. Đặc biệt, các hiện tượng dông, lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua, gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, hệ thống điện, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Tác động của bão số 1, từ chiều 4/7, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.