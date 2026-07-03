Bão số 1 Maysak giật cấp 11 đang tiến vào vịnh Bắc Bộ, 11 tỉnh thành khẩn trương ứng phó

Theo dự báo, bão số 1 đã mạnh lên cấp 8 - 9, giật cấp 11, gây mưa lớn ở Đông Bắc Bộ từ đêm 3.7 và đi vào Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới.

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3.7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17.6 độ Vĩ Bắc; 109.9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 80km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo bão số 1 gây mưa ở Đông Bắc Bộ từ đêm nay 3/7. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 10h ngày 4/7, tâm bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ; cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Nam, cường độ vẫn duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 10h ngày 5/7, tâm bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão lại đổi hướng di chuyển sang hướng Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 3/7, phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên được dự báo có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao từ 2-3m, kết hợp nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

11 tỉnh, thành miền Bắc khẩn trương ứng phó bão số 1 Maysak

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 03/7/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành:

Đối với tuyến biển, các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện và thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đồng thời quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền. Cùng với đó, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện, nhất là tại các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, ven đảo, ven bờ chịu ảnh hưởng của bão; căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc cấm biển và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Đối với khu vực đất liền, trước hết tại vùng đồng bằng, các địa phương cần rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi những khu vực nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông và ven biển; chỉ đạo bảo đảm an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông, đặc biệt là những vị trí xung yếu hoặc đang thi công; đồng thời chủ động tiêu nước đệm, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và khu đô...

Đối với trên đất liền

a) Đối với vùng đồng bằng:

- Rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển;

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công;

- Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt;

- Tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công. Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão;

- Chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

b) Đối với vùng núi:

- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

- Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính;

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.