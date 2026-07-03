Thi hành lệnh bắt tạm giam khách hát karaoke Hà Mạnh Dũng SN 1979

Hà Mạnh Dũng là người dùng ly thủy tinh đánh nhân viên quán karaoke ở TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hà Mạnh Dũng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Các quyết định tố tụng nêu trên đã được công bố vào ngày 2/7.

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào đêm ngày 14/5/2026. Thời điểm đó, Hà Mạnh Dũng cùng một nhóm bạn đến hát giải trí tại một quán karaoke nằm trên đường Gò Dầu, thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và có yêu cầu nhân viên nữ phục vụ riêng tại phòng.

Đến khoảng 0h45 rạng sáng ngày 15/5/2026, trong lúc anh Ksor Giang (nhân viên nam của quán) đang thực hiện nhiệm vụ phục vụ tại phòng hát thì bất ngờ bị Dũng dùng tay trái túm lấy tay trái của anh Giang rồi vặn ngược ra sau lưng. Bị đau đột ngột, anh Giang phản ứng bằng cách quay lại và dùng chân trái đá vào chân của Dũng.

Ngay lập tức, Dũng vung tay phải đấm thẳng vào mặt nam nhân viên. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục chộp lấy một chiếc ly thủy tinh bằng tay phải, lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt của anh Giang, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng.

Bị thương tích và đau đớn, anh Giang hét lớn, chỉ tay thẳng vào mặt Hà Mạnh Dũng để nhân chứng xung quanh nhận diện kẻ hành hung mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Thấy tình hình hỗn loạn, nhóm bạn đi cùng Dũng cũng lập tức rời phòng hát ngay sau đó.

Khi Hà Mạnh Dũng đi ra khu vực sân của quán nhằm mục đích ra về và trốn tránh trách nhiệm, các nhân viên của quán karaoke Golden Bell đã kịp thời phát hiện, tiến lại can ngăn, giữ đối tượng ở lại hiện trường, đồng thời liên hệ ngay với lực lượng công an đến giải quyết vụ việc. Trong lúc này, nạn nhân Giang tiếp tục đi ra chỉ mặt Dũng trước khi được mọi người hỗ trợ sơ cứu vết thương tại chỗ và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau quá trình vào cuộc điều tra, Phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP.HCM đã ban hành Kết luận giám định pháp y. Theo đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể gây ra cho nạn nhân Ksor Giang tại thời điểm tiến hành giám định được xác định là 22%. Phía bị hại cũng đã hoàn tất đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với kẻ hành hung.

Dựa trên toàn bộ chứng cứ và tài liệu thu thập được trong quá trình phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phê duyệt các lệnh tố tụng, bắt tạm giam Hà Mạnh Dũng về tội danh nêu trên. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.