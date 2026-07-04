Quảng Ninh: Đưa hơn 3.000 lao động cùng 1.300 tàu cá về bờ tránh bão

Theo đại diện Đặc khu Vân Đồn, đơn vị đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bão với phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", "từ xa, từ sớm, từ cơ sở", quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản.