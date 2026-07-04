Điều tra giao dịch 120 triệu đồng, công an bắt Phan Văn Trường SN 1965 và 3 người

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt 3 bị can để tạm giam.

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 4/7/2026 cho biết trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Kết quả, đơn vị đã triệt phá một nhóm đối tượng thực hiện hành vi cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 120 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Phan Văn Trường (sinh năm 1965, trú tại khối Tân Lập, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi nhận cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026.

4 bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 25 đến 28/6/2026, Trường đã nhiều lần nhận cá độ bóng đá với Nông Quốc Tuấn (sinh năm 1964, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh), Nguyễn Khoa Long (sinh năm 1963, trú tại đường 17/10, phường Đông Kinh) và Ngô Tiến Đạt (sinh năm 1968, trú tại khối Khòn Khuyên, phường Đông Kinh).

Sau khi kết thúc mỗi trận đấu sẽ tính kết quả thắng thua theo tỷ lệ các đối tượng tự quy ước để thanh toán tiền cá cược. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá khoảng 120 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Trường, Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Khoa Long và Ngô Tiến Đạt về hành vi "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.