Cập nhật Bão số 1: Quảng Ninh nhiều nơi đã mất điện, gió rít liên hồi, yêu cầu người dân không ra đường

Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến một số khu vực trên địa bàn phường Móng Cái 1 bị mất điện.

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Bão số 1 vẫn đứng yên và chưa suy yếu

Thông tin từ Cổng Chính phủ cập nhật lúc 21h gió vẫn rít liên hồi, nhiều nơi đã mất điện. Trong 1-2 giờ qua, bão số 1 gần như ít di chuyển và vẫn giữ cường độ cấp 8 – 9.

Tại vùng tâm bão phường Móng Cái 1, Quảng Ninh lúc 20h ghi nhận gió giật tới cấp 11. Khoảng 20h30, ngày 4/7, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 xuất hiện mưa rất to kèm gió giật mạnh cấp 8, cấp 9. Mưa lớn, gió mạnh đã làm gãy, đổ cây xanh và gây mất điện cục bộ tại một số khu vực.

Clip: Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên Tai - VTV

Trong bản tin lúc 20 giờ, ông Trần Quang Năng, cục Khí tượng Thủy văn cho biết bão vẫn đang trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Bắt đầu từ thời điểm này đến đêm nay là cao điểm nhất khi bão đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh và đặc biệt là khu vực Móng Cái.

Đêm nay đến sáng mai khu vực Đông Bắc (trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh) có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp.

Cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi trong đêm nay và ngày mai (5/7).

Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến một số khu vực trên địa bàn phường Móng Cái 1 bị mất điện - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Thông tin trên báo Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống địa bàn, tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu, các lực lượng chức năng xử lý cây đổ, khắc phục sự cố.

Tăng cường tuyên truyền, phát thông báo yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, tuyệt đối không di chuyển qua khu vực ngập sâu, cây xanh có nguy cơ gãy đổ; chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời ứng phó.

Hiện các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tin bão số 1

Theo bản tin nhanh mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 18h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 đã ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, nằm ngay trên khu vực bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cường độ nguy hiểm ở cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Bão đang di chuyển khá nhanh theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Hoàn lưu bão đã bắt đầu gây thời tiết xấu trên diện rộng. Tại đảo Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Ở Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô và Cửa Ông có gió giật cấp 9, sóng cao hơn 2 m; khu vực Móng Cái có gió giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng dự báo, rạng sáng 5/7, bão giữ nguyên hướng di chuyển, đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Đến chiều cùng ngày, khi tiến sâu vào đất liền, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tan thành một vùng áp thấp.

Hướng đi của bão - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn

Dù tâm bão không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam, hoàn lưu bão dự kiến vẫn gây ảnh hưởng lớn đến vùng biển và đất liền các tỉnh miền Bắc.

Trên Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải...), gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao 2-4,5 m, biển động rất mạnh, uy hiếp an toàn của các tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều tối nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 10-11. Nước dâng do bão (0,2-0,4 m) kết hợp sóng lớn có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp, cửa sông.

Từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ mưa 50-120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ dự kiến hứng đợt mưa to đến rất to với tổng lượng 150-250 mm, cục bộ có nơi trút xuống trên 400 mm.

Quảng Ninh huy động 400 người ứng phó bão số 1

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, thời gian gió mạnh nhất khả năng duy trì lâu, trong khoảng từ 15 giờ đến 21 giờ, khi tâm bão đi vào khu vực đất liền Quảng Ninh. Gió ven biển mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 2 - 3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,4m.

Thông tin trên báo Quảng Ninh cho hay, để sẵn sàng ứng phó với bão số 1, xã Quảng Tân huy động khoảng 400 người, gồm 200 cán bộ, chiến sĩ, công chức và người lao động; 150 thành viên các tổ, đội xung kích thôn, bản; 50 người từ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Phương tiện được chuẩn bị gồm 6 xe tải, 11 máy xúc, máy gạt, 3 xe bán tải, 3 xe ca, 4 xe thùng của Công an xã cùng các phương tiện của doanh nghiệp, nhà thầu khi cần thiết.

Từ 17 giờ ngày 4/7, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Nhiều khu vực ghi nhận mưa to, sức gió khoảng 25km/giờ, giật cấp 6, cấp 7. Hiện tại, mặc dù chưa có thiệt hại lớn nhưng trên địa bàn một số tuyến phố đã xuất hiện tình trạng cây xanh gãy đổ.

Nhiều cành cây bị rơi trên các tuyến đường tại phường Móng Cái 1 do ảnh hưởng của bão số 1 - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Biển Trà Cổ sóng lớn, gió giật mạnh - Nguồn: Quê tôi Móng Cái

UBND xã Quảng Tân cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các lực lượng duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến bão; đồng thời tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, nhóm Zalo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự và các thôn, bản để người dân chủ động phòng tránh. Qua rà soát, xã Quảng Tân có 111 hộ với 446 nhân khẩu thuộc diện nguy cơ, trong đó có nhà thiếu kiên cố, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt.