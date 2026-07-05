Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi công bố đã bán 4.591 thẻ kỳ nghỉ, doanh thu thực tế 800 tỷ đồng

Crystal Bay vừa cập nhật thêm thông tin liên quan đến Thẻ Du lịch Crystal Bay, trong đó đề cập kết quả phát hành, chính sách và thông tin về bà Phan Hoàng Phong Thu.

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) vừa có thư ngỏ bổ sung gửi khách hàng sở hữu Thẻ Du lịch Crystal Bay.

Theo CBG, doanh nghiệp vẫn tiếp tục tiếp nhận và phục vụ các quyền lợi nghỉ dưỡng hợp pháp của khách hàng sở hữu thẻ, gồm đăng ký kỳ nghỉ, bảo lưu kỳ nghỉ, sử dụng khu nghỉ gốc hoặc khách sạn liên kết.

Về kết quả phát hành, Crystal Bay cho biết đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Thẻ Du lịch Crystal Bay tại Hà Nội (CBC) với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ hơn 1.100 tỷ đồng. Sau phần điều chỉnh/trả lại khoảng 301 tỷ đồng, doanh thu thực tế còn lại khoảng 800 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% kế hoạch ban đầu.

Tính đến thời điểm CBG quyết định dừng bán thẻ từ ngày 1/6/2025, CBC đã bán được 4.591 thẻ du lịch.

Sau khi chi trả các chi phí liên quan như vận hành, bán hàng, tiếp thị, nhân sự, hoa hồng và chi phí phục vụ sản phẩm, doanh thu còn lại của CBG khoảng 368 tỷ đồng. Trong đó, CBC còn công nợ phải trả CBG hơn 27 tỷ đồng.

Theo Crystal Bay, Thẻ Du lịch Crystal Bay là sản phẩm dịch vụ nghỉ dưỡng dài hạn, không phải sản phẩm tài chính hay sản phẩm đầu tư. Khách hàng mua thẻ để sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng trong thời hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm hoặc 35 năm, mỗi năm có quyền sử dụng một tuần nghỉ theo chính sách sản phẩm.

Từ năm 2021 đến tháng 6/2026, CBG cho biết đã phục vụ hơn 51.000 đêm nghỉ cho hơn 11.000 lượt khách sở hữu thẻ, với tổng chi phí phục vụ hơn 84 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng cho biết từng mua lại kỳ nghỉ nhàn rỗi của khách hàng với tổng giá trị hơn 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, CBG nhấn mạnh đây là chính sách hỗ trợ đối với quyền sử dụng kỳ nghỉ trong từng năm cụ thể, không phải chính sách mua lại toàn bộ thẻ du lịch.

Liên quan đến vai trò của ông Nguyễn Đức Chi, Crystal Bay cho biết ông Chi là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT và có vai trò định hướng chiến lược đối với hệ thống Crystal Bay. Tại CBC, ông Chi có vai trò đại diện phần vốn/chủ sở hữu hoặc Chủ tịch HĐQT, nhưng theo CBG, không phải người đại diện theo pháp luật và không trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng hằng ngày.

Bà Phan Hoàng Phong Thu - Phó Giám đốc hành chính – truyền thông nội bộ Crystal Bay

Về một số thông tin liên quan đến nhân sự CBC, Crystal Bay cho biết bà Phan Hoàng Phong Thu, Phó Giám đốc phụ trách hành chính - truyền thông nội bộ của CBC, đã về nhà từ ngày 1/7/2026 sau hơn hai tuần phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra. Theo CBG, bà Thu không có lệnh tạm giữ từ cơ quan chức năng và không bị khởi tố.

Trong thư ngỏ, Crystal Bay khẳng định CBG, CBC và cá nhân ông Nguyễn Đức Chi “không có chủ trương gian dối”, không tổ chức phát hành sản phẩm nhằm lừa đảo khách hàng, không biến sản phẩm nghỉ dưỡng thành sản phẩm tài chính để huy động vốn trái pháp luật hoặc đầu cơ sinh lời.

Doanh nghiệp cũng cho biết đang tiếp tục đầu tư mở rộng khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera Resort, gồm tòa khách sạn 25 tầng với khoảng 550 phòng nghỉ và các tiện ích bổ sung. Hạng mục này dự kiến được đưa vào khai thác trước ngày 24/12/2026.