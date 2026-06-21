Hé lộ "ông trùm" đứng sau hệ sinh thái du lịch Ravi

Từng tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ, Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi hiện được Công an TP Hà Nội xác định là một trong những doanh nghiệp tham gia đường dây lừa đảo bán thẻ nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến chuyên án điều tra hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố 201 bị can, trong 25 vụ án.

Tuy nhiên, con số này có thể chưa dừng lại, khi Công an TP Hà Nội xác định có 27 công ty có liên quan đến vụ án. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến nhân viên trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Công ty Ravi) được xác định là một trong những doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng.

Thông tin về Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi được đăng tải

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thành Trung nắm giữ 53% vốn điều lệ, tương ứng 31,8 tỷ đồng. Ông Trần Đạo Tú và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hưng sở hữu 5% vốn và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2% vốn.

Đáng chú ý, quá trình hoạt động, Ravi ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý cả về nhân sự cấp cao lẫn quy mô vốn.

Ban đầu, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Tuấn Lâm (sinh năm 1985) đảm nhiệm. Đến ngày 5/5/2023, doanh nghiệp thực hiện thay đổi nhân sự, bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hải (sinh năm 1989) giữ vai trò Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Về tài chính, dấu mốc đáng chú ý nhất diễn ra vào tháng 10/2023 khi doanh nghiệp này đăng ký thay đổi và vốn điều lệ tăng gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên mức 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đều là vốn tư nhân trong nước.

Không chỉ vậy, Công ty Tập đoàn Đầu tư V.O.I, cổ đông tổ chức của công ty Ravi, cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. V.O.I Group được thành lập trước đó vào ngày 10/6/2021 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của V.O.I Group bao gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối lên tới 86% (tương đương 1,72 tỷ đồng). Tỷ lệ 14% còn lại được chia cho 6 cá nhân khác, bao gồm: bà Mai Thu Trang (sở hữu 5%), bà Bùi Phương Thanh (sở hữu 5%), cùng 4 cá nhân mỗi người nắm giữ 1% (tương đương 20 triệu đồng) là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.

Theo thông tin trong phóng sự của VTV, đối tượng Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển du lịch Ravi) khai nhận, "Khi các bạn tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động. Một là niềm tin của các bạn về thông tin về phía công ty đưa ra, hai là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó nên các bạn có động lực làm những việc trên".

Đối tượng Trần Đạo Tú (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển du lịch Ravi) làm việc với cơ quan chức năng.

Theo điều tra, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói "nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch". Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm). Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thảo thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ gặp khó khăn về tài chính. Các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 01 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, các nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại "sim rác", đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) khiến khách tin tưởng sẽ được chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần. Từ đó, chúng yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.

Nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 - 1,5 tháng. Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới. Các đối tượng thực hiện hành vi có sự câu kết, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau. Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng chiếm đoạt.